Etterlysning: Dark Cloud 3

Den japanske spillprodusenten Level-5 er kanskje ikke like kjent som sine landsmenn i eksempelvis Square Enix, Nintendo, Bandai Namco eller Capcom. I nyere tid står de likevel bak relativt kjente spillserier som Professor Layton og Ni No Kuni, sistnevnte anerkjent av flere som en god rollespillserie. For å finne tilbake til røttene må vi spole helt tilbake til årtusenskiftet, med spillet undertegnede og sikkert flere forbinder Level-5 med: Dark Cloud.

Dark Cloud er et rollespill opprinnelig planlagt som en lanseringstittel for PlayStation 2. Spillet ble imidlertid utsatt noen måneder og lansert desember 2000 i Japan, og i USA og Europa påfølgende år. Spillet finner sted i en liten, bortgjemt landsby hvor vi stifter bekjentskap med Toan, en ung gutt som innehar en mystisk stein kalt Atlamillia. Resten av verden er ødelagt av en ond ånd, og bitene er gjemt inni magiske kuler som kun kan åpnes av Toans Atlamillia. Spillet setter deg derfor ut på en ferd om å gjenoppbygge verden, slik den en gang var.

Dark Cloud høstet gode tilbakemeldinger, men noen "Zelda killer" kan vi vel trygt si det ikke ble.

Ved første øyekast kan Dark Cloud ligne veldig på en klone av The Legend of Zelda: Ocarina of Time, særlig med tanke på det visuelle. Men selv om det helt klart låner elementer fra typiske eventyrspill, har Dark Cloud også et helt særegent preg. Det er blanding av rollespill og simulasjon, hvor du saumfarer grotter fylt av lumske monstre, i jakt på mystiske kulene som verdens byggesteiner er gjemt i. Etter hvert som du låser opp disse, må du bygge opp de ulike landsbyene du besøker, i en light-utgave av The Sims. Her bygger du hus, setter inn møbler og innbyggere. I det første spillet er denne delen av spillet ganske simpel, med typisk "pek og klikk" der spesifikke bygninger hører til spesifikke landsbyer og personer. Det er lite rom for å være kreativ.

Knappe 2 år senere kom imidlertid oppfølgeren: Dark Cloud 2, bedre kjent som Dark Chronicle her i vest. Dark Chronicle implementerte stemmeskuespill, samt videreutviklet elementene fra originalen og skapte en større dybde i både rollespill og simulasjonsdelen av spillet. Her kunne du veksle mellom to ulike hovedfigurer, reise frem og tilbake i tid, flere forskjellige våpen å oppgradere i mange retninger, og større frihet til å tilpasse hver landsby du gjenoppbygger. Denne blandingen av gameplayelementer skapte et ganske unikt preg på Dark Cloud-spillene, som ingen har klart å gjenskape senere. Spillene mottok også nokså god hyllest fra både kritikere og publikum tilbake i sin tid, og man skulle derfor tro at det ville gi Level-5 blod på tann til å fortsette på serien. Det gjorde de derimot ikke.

To av Playstation 2s beste titler, om du spør de rette personer (les: undertegnede).

Etter Dark Chronicle valgte nemlig Level-5 å hoppe inn i en annen, veletablert rollespillserie. Ved å gå sammen med Square Enix skapte de Dragon Quest VII, før de igjen inngikk et samarbeid med Sony for å utvikle Rogue Galaxy. Sistnevne var Sony sitt forsøk på å utfordre de dominante rollespillseriene Dragon Quest og Final Fantasy, noe på tross av gode tilbakemeldinger, spillet klarte dårlig. Etter hvert valgte Level-5 å gå litt bort i fra rollespillsjangeren og skapte i stedet pusle/eventyrspillene Professor Layton. Likevel har de senere gått tilbake til sjangeren med spill som White Knight Chronicles, Inazuma Eleven og Ni No Kuni.

Dark Cloud-serien har derimot støvet ned, og 21 år senere virker det ikke som om Level-5 har store planer om å blåse det vekk. Det skal sies at allerede i 2003 ble det gjort et intervju med Level-5s grunnlegger: Akihiro Hino. I Dark Chronicles kunstbok sa han følgende: "This is a short message, but SCE and Level 5 are planning a new release. This might be a sequel to "Dark Chronicle", or a successor. Or it might become an entirely new work." Det sies at dette spillet var Rogue Galaxy, og at Level-5 valgte å gå bort fra Dark Cloud fordi de selv var litt lei den samme formelen etter 2 spill, i tillegg til at Sony ikke helt så poenget med simulasjonsdelen i spillene.

Rogue Galaxy var ålreit det, men det føltes aldri som noen oppfølger til Dark Cloud-spillene.

Kanskje gjorde dette at Level-5 mistet lysten til å gå tilbake til serier i ettertid. Faktum er også at IP-en fremdeles eies av Sony, og etter samarbeidet med Sony har Level-5 jobbet med flere store utgivere, deriblant Square Enix, Nintendo og Bandai Namco. De har også i nyere tid sagt at de godt kunne tenke seg å lage et nytt spill i serien, men at det ikke er opp til dem. Spørsmålet er derfor om Sony i det hele tatt er villig til å blåse nytt liv i Dark Cloud. Det faktum at begge spillene ble portert over til PS4 i 2015, viser i hvert fall at Sony ikke har glemt dem bort helt.

Level-5 selv vet også å sette pris på gamle kunster. Ni No Kuni 2, et av rollespillene deres i nyere tid, baserer mye av gameplayet sitt på å bygge opp hovedkarakteren Evan sitt kongedømme, ved å plassere ut og oppgradere bygninger, tilknytte personer til stedene og generere ressurser. Selv om dette "minispillet" ikke hadde like mye tilpasningsfrihet som Dark Chronicle, viste det jo at denne type gameplayelement fortsatt kan ha sin plass i dagens spillverden.

For det finnes vel knapt et bedre tidspunkt å vende tilbake til denne "glemte" serien igjen. Dagens rollespill er større og mer omfattende enn noen gang, særlig de som stammer fra østen. De største spillene kan ta et tresifret antall timer å gjennomføre. Noen mener kanskje det blir for mye av det gode, men så er det utrolig hva man kan gjøre med spill av slikt kaliber. Dark Chronicle finpusset såpass mye fra det originale Dark Cloud, at det nesten fremsto som en perfekt rollespillopplevelse. En bedre grafikkmotor, litt mer variasjon og tilpasningsmuligheter i kampsystemet, implementering av sideoppdrag og noe mer kjøtt på beinet når det gjelder historie, ville i mine øyne perfeksjonert formelen.

Var Ni No Kuni 2 et tegn på at Level-5 ønsker å vende tilbake til gamle trakter?

Om det noensinne kommer et Dark Cloud 3 begynner å bli heller tvilsomt. Men det er vel lov å fortsette og drømme?