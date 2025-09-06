Everwind: Minecraft møter Forever Skies

HQ

Hvis du ser navnet Everwind og ikke kjenner til dette spillet, til tross for at du også har sett skjermbilder og føler at du har sett denne tittelen før, er det sannsynligvis fordi du har gjort det. Utvikleren Enjoy Studio bestemte seg for å omdøpe Skyverse til Everwind tidligere i år, alt som en del av et forsøk på å sikre at navnet passet bedre til visjonen de hadde i tankene.

Jeg tar opp dette fordi da jeg ankom en lukket stand på Gamescom for å overvære en presentasjon av Everwind, hadde jeg en ganske ond følelse av deja vu oversvømmelse over meg, en følelse som bare avtok da det klikket at dette var det samme spillet som jeg først møtte i Tyskland på Koelnmesse året før (se 2024-intervjuet mitt nedenfor).

Uansett, tilbake til 2025 i Bohemia Interactives stand. De herlige folkene på Enjoy starter økten med å gå gjennom en kort presentasjon av hvordan spillet har endret seg det siste året, og viser blant annet til konsollutgaven som også ble annonsert i vår. Etter en liten stund går vi over til en guidet demo-økt, der utviklerne forklarer at målet med Everwind er å utforske og skape sitt eget eventyr, med et underliggende oppdrag om å klatre høyere og høyere opp i himmelen for å nå de fjerne, isolerte, flytende øyene. Nei, det er ikke snakk om noe som ligner på Avatars Hallelujah Mountains, som er forbundet med et tett nettverk av lianer. Disse flytende øyene ligger langt fra hverandre, og derfor er det helt avgjørende at du har et luftskip som kan frakte deg rundt og fungere som base på denne storslåtte reisen.

Dette skipet er også mer enn bare et fartøy, det er et utviklende knutepunkt som du kan designe og oppgradere etter eget ønske, forutsatt at du har de nødvendige ressursene og gjenstandene til å gjøre det. Med voxel-design kan du forvente en tilpasning og en byggesuite som minner litt om Minecraft med en Forever Skies -twist, som åpner opp for et bredt spekter av alternativer som er enkle å forstå og mestre, om enn med en ekstra advarsel om noen mer intrikate konstruksjonsmekanikker, som rørføring og sikring av at en rekke maskiner og kjernefasiliteter fungerer som tiltenkt. Og dette er nøkkelen, for hvis luftskipet ditt ikke er raffinert og utstyrt med de riktige funksjonene, vil det ikke være i stand til å øke høyden nok til å nå de høyere øyene der det finnes enda sjeldnere og mer innflytelsesrike bytter og ressurser.

Så når vi vet at Everwind egentlig ikke spilles på et horisontalt plan, men mer vertikalt, på en nesten Metroidvania-aktig måte, ettersom mange steder er låst inne til du har de riktige verktøyene for å nå dem, hva er da fordelen med å faktisk besøke øyene? Det er her eventyret virkelig tar form, for her finner du fangehull og skjulte områder fullpakket med fiender, feller og spennende belønninger, og for å overleve trusselen de utgjør og overvinne faren, må du bruke våpen og magi for å kjempe i intens førstepersonsaction. Tenk på et voxel The Elder Scrolls -spill. Og det er ikke like enkelt som Minecrafts action, for du vil møte fiender som er sterkere, bedre rustet og bedre utstyrt enn deg, noe som fører til at du må flykte og kjempe en annen dag, finne finurlige måter å beseire dem på, eller falle i kamp. Det siste er noe du bør unngå for enhver pris, for selv om du respawner tilbake på luftskipet ditt, kan ikke det samme sies om byttet ditt...

Med en prosedyregenerert verden å utforske, noe som betyr at eventyret nesten ikke har noen grenser, og muligheten til å ta på seg eventyret med venner i samarbeid, ser Everwind ut til å være et ganske spennende voxel-RPG, noe som uten tvil vil vekke interessen til de som ble knust av Hytales nylige bortgang. Dette ser ut til å være et spill med mye dybde og spillerbyrå, et der du setter presedens for reisen du vil gjennomføre. Hvis du begynner å bli gammel ut av Minecraft eller er fascinert av en blokkert versjon av et The Elder Scrolls-lignende eventyr, kan Enjoy Studios prosjekt være spillet for deg når det lanseres på PC og konsoller i fremtiden.