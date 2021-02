Få oversikt over kaoset: Et innblikk i de nye tilskuddene til Apex Legends sesong 8.

Vi har nå lagt bak oss et par uker med den nyeste sesongen av Apex Legends, og flere av dere har sikkert brukt mye tid allerede på å leke rundt på det bombarderte Kings Canyon-kartet med den nyeste legenden Fuse. For at de som ikke har hatt anledning til å kaste seg ut i spillet skal få oversikt, har vi satt av tid til å lage denne hendige artikkelen som dekker alt det nye innholdet som har blitt introdusert til spillet. Vi sparker det hele i gang med Fuse.

Ny legende: Fuse

Fuse stammer fra Salvo, en brutal verden som styres av en stadig vekslende samling av brutale krigsherrer. Etter å ha blitt oppdratt sammen med sin barndomsvenninne Maggie har Fuse levd mesteparten av livet sitt som en leiesoldat, før han vendte blikket mot ringen for å kjempe i Bonecage. Etter å ha steget i gradene og blitt Salvos beste, mest karismatiske og høyest elskede Gladiator, kjente Fuse på kallet etter mer ære og utfordring, noe som fikk ham til å skue mot den største arenaen av dem alle: Apex Games. Da anledningen til å forlate Salvo endelig bød seg ville ikke Maggie la Fuse dra uten kamp, en kamp som kostet Fuse høyrearmen hans.

I dag har Fuse en bionisk protese, men han har fortsatt beholdt forkjærligheten for kaos. For å fremheve dette er 54-åringen - hvis egentlige navn er Walter Fitzroy - nå en del av gjengen i Apex Legends med et bredt utvalg av spennende egenskaper som alle er utviklet for å slå motstanderne ned i støvlene, og det hele begynner med hans passive evne Grenadier.

Grenadier lar ham samle flere granater i våpenutvalget sitt, og den lar ham også kaste dem lengre og mer presist. Hans taktiske evne, Knuckle Cluster, understreker ytterligere hans eksplosive natur ved å bruke en luftbåren klasebombe for å svimeslå eller ganske enkelt ødelegge motstanderne. Motherlode, hans ultimate evne, er et bombardement som sirkler inn et område med en vegg av flammer, noe som er et godt redskap til å fange og skade motstanderlagene med.

Et realt ansiktsløft: Det ødelagte Kings Canyon

Takket være romskipet som har krasjlandet (ved hjelp av Fuse) har et helt nytt område åpnet seg opp i den nordvestre delen av Kings Canyon. Ikke bare har et nytt område blitt lagt til på det spillbare kartet, men en rekke gamle lokasjoner har også blitt frisket opp for å sikre at hvert område i Kings Canyon er like spennende som det forrige. Enten du sikter deg inn imot det kaotiske vrakgodset i Crash Site eller besøker de forurensede vannene i Spotted Lakes, har det nye Kings Canyon flere unike interesseområder hvor du kan lande og plukke opp utstyr.

En rekke nye bygninger og lokasjoner har også dukket opp hvor du kan skaffe deg nytt utstyr og utforske forskjellige måter å ferde over kartet på. Nylig avdukede knoker av Leviathan-beistene byr på nye veier man kan krysse mellom områdene, og Obervation Towers presenterer fantastiske muligheter for å speide over de nærliggende områdene på samme måte som Jump Balloons tilbyr, bare uten svevingen. Explosive Holds er på den andre siden spennende hvelv som er fullpakket med bytte som kan gi deg gode fordeler, men for å bryte inn i dem trenger du en dose ren slagkraft, bedre kjent som eksplosiver. Hvis du er villig til å ofre en granat, brannbombe eller kastestjerne kan du bli rikelig belønnet, kanskje med det nyeste våpenet om du er heldig.

Alle mann til våpnene: 30-30 Repeater

Et nytt våpen er også å finne på slagmarken. 30-30 Repeater er det mest populære våpenet på Fuses hjemplanet, og våpenet benytter en bøylemekanisme med tunge skudd for å gjøre kort prosess på fiendene. Våpenet er ideelt til bruk både på avstand og kloss hold, og 30-30 Repeater er et godt verktøy for presise legender som ikke er redde for å skitne til hendene.

Revitalisert og fornyet: Den nye utgaven av Ranked

Kompetitive Apex-fans der ute har nok allerede erfart hva den nyeste rangeringssesongen tilbyr med en rekke endringer som er ment å forbedre kampkvaliteten. Her finner man alt fra en sunnere toppnivåopplevelse som introduserer flere muligheter til å tjene rangeringspoeng til en mer balansert og helhetlig kvalitet på de andre nivåene. Den nyeste opplevelsen er dermed den beste måten å nyte en rangert Apex Legends-kamp. Den første delen av sesong 8 har funnet sted på det oppdaterte Kings Canyon-kartet, men snart vil vi gå videre til andre del hvor Olympus blir slagmarken. Uansett bør du huske å kaste deg uti det for å begynne klatreetappen mot noen av de mange nye belønningene.

Skins, Apex Packs og Holo-Sprays: Enda et Battle Pass

Som med de fleste andre Apex Legend-sesonger har et nytt Battle Pass landet også denne gangen, og du vil bli glad for å høre at et helt nytt utvalg av utstyr nå er på plass. Med et lass av legendariske skins, Holo-Spray, Apex Packs, introrammer og mye mer finnes det et rikt utvalg av unike kosmetiske tillegg du kan tjene gjennom sesongens gang for å sikre at din legende og utstyret ditt skiller seg ut fra resten av flokken.

Kaos på farten: Apex Legends på Switch

Vi har spart det som kanskje er det mest spennende til slutt i denne artikkelen: Apex Legends kommer til Nintendo Switch. Battle royale-tittelen kommer til den håndholdte plattformen i en portet versjon fra Panic Button (som også har stått bak Doom Eternal-porten til samme plattform) og inkluderer alt man får med de andre versjonene. Dette betyr at man ikke bare får et free-to-play-spill, men også spilling med andre på tvers av plattformer, det nyeste sesonginnholdet og alle de andre funksjonene fra de andre versjonene man måtte håpe på. Spillere som plukker opp spillet på Switch vil også få de tretti første Battle Pass-nivåene gratis og dobbelt med erfaringspoeng de to første ukene, slik at Switch-spillere kan ta igjen progresjonen til spillerne på de andre plattformene i sesong 8.

Med sesong 8 - Mayhem nå tilgjengelig på PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC og Nintendo Switch (fra og med 9. mars), er det plenty med utrolige måter å oppleve Respawns utmerkede battle royale-spill på i 2021, og alle disse punktene er bare begynnelsen. Dersom du ikke har gjort det allerede, sørg for å ta turen over til Kings Canyon for å sjekke ut alle de nye tilskuddene og slå deg løs i Apex Legends-kaoset.