Få Payday 2 gratis på PC

HQ

Starbreeze er bare dager eller uker unna å endelig vise gameplay fra Payday 3 og bekrefte den ryktede lanseringen i september, så dette er det perfekte tidspunktet for å gi enda flere spillere muligheten til å finne ut hvorfor millioner gleder seg til dette.

Det er utvilsomt en av grunnene til at Payday 2 er gratis på Epic Games Store akkurat nå. Dette betyr at det kan bli ditt for alltid så lenge du legger det til i biblioteket ditt før neste torsdag. Da bør du også ta en titt i Epics butikk, for da blir både Guacamelee sin Super Turbo Championship Edition og Guacamelee 2 gratis etter ransspillet.