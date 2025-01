Få utløp for Dead Space-kløen med disse gjenopptrykte bøkene og tegneserieromanene

HQ

Etter utgivelsen av Dead Space Remake trodde mange at vi ville få nyinnspillinger av det andre spillet i serien og kanskje til og med det tredje. Det ble imidlertid tilsynelatende lagt ned, og det samme ble et foreslått fjerde spill fra serieveteranen Glen Schofield. Med fremtiden til Dead Space svært usikker, kan du bli glad for å høre at du i år vil kunne klø deg litt på Dead Space ved å sjekke ut flere bøker og medfølgende grafiske romaner som skal trykkes opp på nytt.

GameSpot har rapportert om det planlagte opptrykket og bekreftet at Dead Space Vol. 1, Dead Space Vol. 2: Salvage, og Dead Space Vol. 3: Liberation kommer til å bli mer tilgjengelige igjen i år, og det samme gjelder Dead Space: Martyr, Dead Space: Catalyst, og The Art of Dead Space.

Når det gjelder når hver bok kommer tilbake til hyllene og også prispunktet den vil sitte på, kan du se et sammendrag av det nedenfor :



Dead Space Vol. 1 - 11. mars - $ 18



Dead Space Vol. 2: Salvage - 10. juni - $ 18



Dead Space Vol. 3: Liberation - 14. oktober - $ 18



Dead Space: Martyr - 22. april - $19



Dead Space: Catalyst - 13. mai - $19



The Art of Dead Space - Nå tilgjengelig - $45



Kommer du til å legge til noen av disse Dead Space bøkene i biblioteket ditt?