Fable: De mange spillene rangert fra dårligst til best

Elskede, vidunderlige Fable. En evig kjærlighet som vedvarer og nekter å slippe taket til tross for det som best kan beskrives som en lang og forbannet kald vinter. Til tross for knuste drømmer, brutte løfter og ikke minst en håndfull alvorlige tabber, ser det nå endelig ut til at vi skal få det Fable vi alle har ventet så ivrig på. Så vær så snill, Playground Games, ikke svikt oss. Brutte løfter er noe som har hjemsøkt Fable helt siden begynnelsen. Hvem husker vel ikke Peter Molyneux som begeistret snakket om hvordan du kunne plante trær og se dem vokse i sanntid? Serien har alltid vært full av hans særegne ideer, halvoppfylte visjoner og en slags naiv tro på at man kan skape den ultimate spillverdenen. Kompleks, dyp, morsom og smart. Hånden på hjertet, det gikk ikke så bra, men av og til skjedde det magiske. Her er alle Fable-eventyrene rangert fra dårligst til best.

5. Fable Heroes (2012)

Ærlig talt, hvor mange av dere husker denne tabben? Det er vanskelig å kalle Fable Heroes et ekte Fable-spill, men det minner mer om et forhastet sideprosjekt. Noe som skulle være noe helt annet, men som fikk merkenavnet for å øke salget. I stedet for et rollespill fikk vi en slurvete arkadehistorie i form av et isometrisk actionspill der sjarmerende figurer fra Albion ble redusert til sjelløse brikker. Joda, det er farger, humor og litt av den typiske Molyneux-absurditeten i margen. Men hjerte og sjel er noe Fable Heroes fullstendig mangler. Det er et spill som eksisterer uten grunn, og som av gode grunner er fullstendig glemt. Det desidert dårligste i serien.

4. Fable: The Journey (2012)

Kinect var en mørk periode for Xbox. I hvert fall for alle oss kjernefans som hadde fulgt merket siden starten, og beslutningen om å besudle Fable med bevegelseskontroll var bare trist. Alarmklokkene ringte fra det øyeblikket spillet ble annonsert, og det føltes aldri som et prosjekt Lionhead hadde valgt selv, men snarere et som hadde blitt tvunget på dem etter at Fable III ikke nådde de høydene de hadde håpet på. I stedet ble vi tvunget til å stå foran TV-en i stua og vifte med hendene som rastløse apekatter i et tre. Det skal imidlertid sies at Lionhead gjorde det beste ut av en dårlig situasjon, og The Journey er ikke uten ambisjoner. Historien er uventet mørk og mer alvorlig i tonen enn resten av serien. Men teknologien og kontrollene kommer i veien for opplevelsen, og det er som om noen har tatt en container med sand og dumpet den i maskineriet. Ingenting fungerer som det skal, og verden slipper deg aldri inn. All viftingen blir en barriere og noe som skaper en altfor stor bevissthet om at du spiller et spill. Nei, Fable: The Journey er som de fleste andre Kinect-spill - en opplevelse som burde ha forblitt på konseptstadiet.

3. Fable III (2010)

Jeg er nok en av de få som faktisk så ut til å sette pris på og, ja, til tider til og med genuint elske det tredje eventyret i serien. Som på mange måter også er det mest frustrerende i hele serien, nettopp fordi det er så fragmentert. Til tider helt fantastisk, men til andre tider også vilt frustrerende. Ideen om å la spilleren gå fra revolusjonær til hersker er midt i blinken, og reisen er fylt med moralske valg som faktisk har langsiktige konsekvenser - som er akkurat det Fable alltid har handlet om. Men mange av ideene er også ekstremt forenklet i sin implementering, og det føles ofte som å spille et rollespill på autopilot. Menysystemet er erstattet av det dopfylte "The Sanctuary", alt utstyr er ekstremt trivialisert, og mange av de moralske valgene mangler tyngde og lander som en våt pannekake på gulvet. Ambisjonene er skyhøye, men utførelsen er merkelig flat.

2. Fable II (2008)

Hvis det tredje eventyret i serien er det mest ambisiøse, så var det andre det mest behagelige. Fable II var enkelt å spille, polert og konsekvent i sin tone - nesten til det ekstreme. Albion føles levende, de moralske valgene er tydeligere enn noensinne, og verden er full av små detaljer som gjør at du faktisk bryr deg om den. Samtidig er det også her serien dessverre mister noe av sin mystikk. Alt er litt for strømlinjeformet, litt for pent. Fable II er kanskje en fantastisk spillopplevelse, men det mangler også det lille ekstra, det rare og ubehagelige som ofte gjorde det første spillet så unikt. På papiret er Fable II det beste Fable-spillet - bortsett fra når det ikke er det.

1. Fable (2004)

Var det egentlig noen gang noen tvil? Det første eventyret er fremdeles det mest fortryllende og magiske, nettopp fordi det våget, prøvde og snublet. Mange av løftene ble aldri innfridd - men hva gjorde vel det? I det øyeblikket føltes Fable helt magisk, og jeg husker hvordan en av mine nærmeste venner og jeg stilte oss i kø til midnattslanseringen, fikk våre egne eksemplarer og spilte side om side på våre respektive TV-er og Xboxer. Albion var en eventyrverden full av merkelige karakterer, moralske leksjoner, demoniske portaler og landsbyboere som reagerte på hvordan du så ut og oppførte deg. Det var teknisk begrenset, ganske forenklet, noen ganger ganske naivt, men også helt fantastisk. Det aller første Fable har noe som gikk tapt i de påfølgende spillene, og som forsvant helt etter hvert som serien fortsatte. Det var en følelse av ekte eventyr, som å snuble rett inn i en interaktiv eventyrbok skrevet av en galning med altfor mye fantasi og altfor lite selvkontroll. Fable er ikke perfekt, det er fullt av feil og mangler, men det er også helt uerstattelig og magisk.

Er du enig i listen? Hva er ditt favorittspill fra serien, og hva er dine beste minner fra de mange eventyrene i Albion som du har hatt muligheten til å oppleve?