Fallout: London får en ekte britisk politiker til å gi stemme til en robot

Fallout: London kommer til å bli en massiv mod. Det kommer til å fungere som en Fallout 4.5 for mange spillere, ettersom vi sannsynligvis ikke får Fallout 5 på mange år fremover. Vi vet at spillet også kommer til å være spekket med talenter i stemmeskuespillet.

Neil Newbon og Anna Demetriou vil bli med i Fallout: Londons stemmegjeng, men ifølge en oppdatering på modets Discord-server (takk, VG247), er kirsebæret på toppen av alle forestillingene av en av John Bercow.

Bercow vil spille en robot Speaker of the House i Fallout: London, etter å ha vært Speaker of the House i det britiske parlamentet i 10 år fra 2009-2019. Hvis du ikke vet det, er talsmannen i Parlamentet et parlamentsmedlem som i hovedsak fungerer som en uavhengig representant. De sitter mellom benkene og roper "ro og orden" når det blir for mye bråk. Bercow var spesielt berømt for sin måte å bruke ordet på.

Fallout: London nærmer seg utgivelse etter at nestegenerasjonsoppdateringen for Fallout 4 skjøv utviklingen tilbake en stund.