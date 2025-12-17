Fallout: Sesong 3 kan ha forbindelser til Fallout 5

HQ

Det er bare noen timer siden sesong to av Fallout hadde premiere (og du kan finne ut hva vi syntes om den første episoden her), men arbeidet med sesong tre er tilsynelatende allerede i full gang. Dette ble avslørt av Bethesda-veteran og utøvende produsent Todd Howard i et intervju med Variety.

Men han avslører også en annen interessant detalj, nemlig at deler av den tredje sesongen kan dukke opp i fremtidige spill på en eller annen måte :

"For oss på spill- og TV-seriesiden skriver vi på sesong 3 nå. Vi har disse samtalene nå om hva vi gjør i sesong 3 for TV-serien, og hvilke elementer vi kan ta med i spillene våre på den tiden når den kommer ut, uten at det føles påtvunget eller falskt."

Så det ser ut til at noen av hendelsene i den tredje sesongen av serien kan få konsekvenser for Fallout 5 (som imidlertid sannsynligvis ikke vil bli utgitt på denne siden av 2030), sannsynligvis i form av personer du møter, sideoppdrag, steder vi får besøke, fiender å kjempe mot, og/eller kanskje til og med noe relatert til hovedhistorien.

Skaperen av serien, Graham Wagner, har tidligere sagt at han anser Fallout som en offisiell del av universet, så det er kanskje ikke helt overraskende at det nå ser ut til å bli tettere knyttet til spillene. Vi kan legge til at dette er omtrent samme tilnærming som James Gunn ønsker å bruke for fremtidige DC-spill, og som Amazon bruker på de nylig annonserte Tomb Raider-spillene (Tomb Raider: Legacy of Atlantis og Tomb Raider: Catalyst) og den kommende TV-serien med Sophie Turner i hovedrollen som Lara Croft, som også involverer et delt univers.