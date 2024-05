Fan viser sin frustrasjon med Xbox ved å bombe Phil Spencers Fallout 76-leir

HQ

Med tanke på at Sony møtte full vrede fra Helldivers II -samfunnet i løpet av forrige helg burde Microsoft og Xbox sannsynligvis ha forventet en lignende gjengjeldelse og tilbakeslag da de sjokkerende bestemte seg for å legge ned fire av studioene sine denne uken.

Siden studioene er en del av Bethesda-familien har en fan bestemt seg for at blod må utgytes for Xboxs handlinger, og har tatt til Fallout 76 for å slippe en atombombe på Phil "P3" Spencers helt egen leir i spillet.

Dette ble oppdaget av en ørneøyne-bruker på X nylig, som viser blodbadet i form av en massiv rød faresone på spillets kart.

Når det gjelder den ansvarlige personen, kommenterte X-brukeren @real1090jake innlegget og uttalte ganske enkelt "skyldig", mens han la ved et par biter av media som beviste at han kjenner Spencer i spillet.

Med tanke på at det er mange rapporter og rykter som tyder på at Microsoft vil gjøre flere kutt og potensielt til og med øke prisen på Game Pass ytterligere, er det ingen tvil om at dette bare vil være starten på det som i praksis er digital geriljakrigføring.