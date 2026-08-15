Fans er sinte på rollebesetningen i « X-Men: Inde Navarrette spiller Rogue, mens Cailee Spaeny er utelatt

Marvel Studios har avslørt hovedrollebesetningen i sin første originale « X-Men-film, som nå er bekreftet med premiere i mai 2028. De fleste av skuespillerne var allerede annonsert eller ryktet: Sadie Sink som Jean Grey, Kit Connor som Cyclops, Samara Weaving som Emma Frost, Adam Driver som Mr Sinister, i tillegg til annonseringene av Christopher Abbott som professor Charles Xavier, Maya Boyd som Storm... og Inde Navarrette som Rogue.

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Kunngjøringen om at stjernen fra «Obsession skulle spille en hovedrolle i Marvel Studios burde ha blitt møtt med stor begeistring. Imidlertid ble en betydelig del av Marvel-fansen skuffet, fordi det avkreftet ryktene og rapportene som hadde sirkulert de siste to ukene, om at Cailee Spaeny skulle få rollen som Rogue.

Selv om rapporten om Spaeny ikke var bekreftet, hadde mange fans allerede sett for seg Spaeny – kjent for rollene sine i «Priscilla», «Civil War» og «Alien: Romulus, som Rogue, og noen hadde allerede laget fanart. Da Inde Navarrette dukket opp på D23-scenen, var mange derfor sinte og frustrerte, og ga uttrykk for sin misnøye på sosiale medier.

Inde Navarrette har nylig vært i fare for å bli utestengt av publikum

Kunngjøringen har vært spesielt forvirrende fordi Inde Navarrette for to uker siden sa at hun gjerne ville spille Mystique, så fansen hadde allerede forestilt seg henne i den rollen og Spaeny som Rogue.

Utover personlige preferanser – ettersom begge er svært talentfulle unge skuespillerinner – kommer kunngjøringen også på et tidspunkt hvor en liten, men høylytt del av publikum har utviklet en sterk motvilje mot Inde Navarrette på grunn av hennes offentlige støtte til Johnny Depp, som gjør comeback i store kommersielle filmer denne julen i Ti Wests «Ebenezer», så hennes rollebesetning er omgitt av enda mer negativitet.

Men siden Marvel-filmen om mutanter skal spilles inn neste år, kan vi forvente at flere medlemmer av rollebesetningen blir kunngjort senere (det er fortsatt ingen Beast, ingen Mystique, ingen Magneto, ingen Wolverine), så noen fans har fortsatt håp om at Spaeny vil bli valgt til en annen rolle, som for eksempel Kitty Pryde...