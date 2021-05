Far Cry 6 ser ut som en kul blanding av Far Cry 2 og Far Cry 3

den 28 mai 2021 klokken 19 FORSPILL. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

"Did I ever tell you what the definition of insanity is? Insanity is doing the exact same thing over and over again expecting it to change." Dette kunne passet her også, og Eirik har blandede tanker om det.