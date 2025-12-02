Farvel til hybelkaninene - si hei til Dreames nye rengjøringshelter

Oslo, 18 august - Dreame Technology, en pioner innen innovative husholdningsapparater, hever nivået for moderne rengjøring av hjemmet med en ny generasjon av intelligente støvsugere og gulvvaskere, som kombinerer kraftig ytelse, smarte funksjoner og brukervennlig design.

Uansett om det er behov for dyptgående rengjøring på alle typer gulv, fleksibel tilgang til vanskelig tilgjengelig områder eller en sømløs overgang mellom støvsuging og gulvvask, tilbyr Dreame en løsning. Med Z30 Ultra, R20 Ultra-serien og H12 Pro FlexReach imøtekommer Dreame både hverdagens praktiske behov og de mer krevende rengjøringsoppgavene - og gjør det med teknologi som er skapt for å gjøre rengjøringen både lettere og mer effektiv.

Z30 Ultra: Gjør rent - uten å gjøre det brysomt

Dreame Z30 Ultra er for deg som vil ha støvsugeren til å tenke litt selv. Den kan nemlig automatisk justere sugestyrken alt etter hvor mye støv den registrerer, og med hele 330 airwatts med sugekraft klarer den enkelt en grundig omgang i hele hjemmet.

Det avanserte HEPA H14-filtreringssystemet fanger opp selv de minste partikler, og den innebygde LED-skjermen viser deg alt det du trenger å vite om støvsugerens status og ytelse.

Med opptil 90 minutters driftstid har du rikelig med tid til å dekke hele hjemmet på én opplading.

Om du ønsker en modell med litt lavere vekt, men som stadig har høy sugekraft og smarte funksjoner, kan du sjekke Dreames R20-serie - den deler mange av de teknologiske fordelene til Z30, men finnes i et lettere design som gir deg ekstra fleksibilitet i hverdagen.

R20 Ultra og R20 Ultra AquaCycle: Tilpasset rengjøring med kraft og presisjon

Dreame R20 Ultra-serien er utviklet for å levere en grundig og skånsom rengjøring - uansett overflate og behov. Med en motor som jobber med opptil 120 000 omdreininger i minuttet og en sugeevne på 200 AW, fjerner R20 effektivt både fint støv og større partikler.

Den smarte Omni-børsten kommer helt ut til kantene og LED-lyset med en 140 graders vinkel lyser opp gulvet, slik at selv usynlig smuss oppdages av sensorene.

Med opptil 90 minutters driftstid og automatisk justering av sugekraften alt etter gulvtype og mengden av smuss, får du et resultat som både sparer strøm og gir mer fred i hverdagen. Filtreringssystemet fanger opptil 99,99 prosent av partikler helt ned til 0,3 mikrometer - en klar fordel om du er allergiker.

Velger du R20 Ultra AquaCycle, får du dessuten en separat gulvvasker som tilbehør: AquaCycle-hodet. Det har separate tanker til rent og skittent vann, samt roterende moppehoder som fikser gulvvasken for deg - helt uten behov for bøtte og mopp.

R20-serien er også Dreames lettvekts valg blant de kraftige stangstøvsugerne, noe som gjør den ideell til rask og fleksibel rengjøring i alle hjem.

H12 Pro FlexReach: Kommer helt inn der støvet gjemmer seg

Hvis du er på utkikk etter en dedikert Wet&Dry-løsning med ekstra fokus på gulvvask, er H12 Pro FlexReach det opplagte valget. Den er skapt for å effektivt kombinere støvsuging og gulvvask i én arbeidsrunde - perfekt for hjem der mopping spiller en større rolle i rengjøringsrutinen. Det flate hodet glir enkelt innunder lave møbler, og den smarte TangleCut-rullen med mothaker sørger for at hår ikke filtrer seg inn og setter seg fast.

Med en sugekraft på 18 000 Pa og doble roterende børster fikser den både våt og tørr rengjøring i én og samme arbeidsrunde, og når du er ferdig ordner den integrerte varmeselvrensningen på 85 °C effektivt fjerning av både fett og bakterier fra moppehodene.

Støvsugeren parkeres i den forseglede ladestasjonen der den blir både renset og tørket raskt og lydløst, slik at den er klar for neste runde. Det store vannreservoaret og den enkle betjeningen gjør den velegnet til hjem med litt mer plass - og litt flere kriker og kroker.

Pris og tilgjengelighet

Alle modellene er tilgjengelige fra i dag, hos utvalgte forhandlere og på Dreames nettside til disse veiledende utsalgsprisene:

Z30 Ultra

7490 kroner

R20 Ultra

4590 kroner

R20 Ultra AquaCycle

4990 kroner

H12 Pro FlexReach

5690 kroner

Om Dreame Technology

Dreame Technology ble grunnlagt i 2017 som et innovativt forbrukerproduktselskap med fokus på smarte husholdningsapparater med visjonen om å forbedre hverdagen gjennom teknologi. I dag har selskapet skapt en rekke oppfinnelser med mer enn 150 kjernepatenter, som høyhastighetsmotoren, avansert kamerabasert navigasjon, simultan lokalisering og kartlegging av rengjøringsoverflaten, samt flerkjegle-syklonseparasjon som skiller støv og partikler ut fra luftstrømmen, slik at filteret ikke tettes så raskt, og sugekraften kan opprettholdes i lengere tid.