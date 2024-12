FC Barcelona lot denne hjemlige tenåringen gå, og nå har han scoret hat-trick for Chelsea

HQ

UEFA Conference LeagueConference League, den tredje nivået i europeisk fotball, er ikke overraskende dominert av Chelsea. Vinneren av Champions League i 2021, og nummer to i Premier League, er det eneste laget som har vunnet alle de seks kampene i gruppespillet, og med flest mål av alle: 26 mål på seks kamper.

Det er takket være knusende 8-0 mot den armenske klubben Noah, eller gårsdagens kamp mot Dublin-baserte Shamrock Rovers, som endte 5-1.

"Culés", FC Barcelona-fansen, er komfortable i toppen av Champions League, men i går ville de kanskje foretrukket å se den andre veien, ettersom de i fjor sommer ga slipp på Marc Guiu, som scoret hat-trick med Chelsea og har blitt toppscorer på Conference League så langt.

Hvorfor lot FC Barcelona Marc Guiu gå?

Marc Guiu, som fyller 19 år i januar, er hjemmefostret i La Masía, FC Barcelonas ungdomsakademi, og i fjor i sesongen 2023-2024 gjorde han seg bemerket i sin debut på hovedlaget i oktober 2023, da han scoret det eneste målet i 1-0-seieren over Athletic Club bare 23 sekunder etter å ha hoppet inn på banen.

Han spilte imidlertid sjelden med hovedlaget igjen, og tjenestegjorde i Barcelonas matelag i tredjedivisjon. Og i juli i år aktiverte Chelsea Guius frikjøpsklausul, og den katalanske spilleren signerte en femårskontrakt med Blues.

Med tanke på hvor mye Barcelona liker å bruke sine egne spillere, er det utenkelig at de ikke hadde råd til å tilby Guiu en bedre kontraktsforlengelse i Barcelona, slik at han kunne spille sammen med andre talentfulle tenåringer som Lamine Yamal, Pau Cubarsí eller Marc Bernal. Klubbens prekære økonomiske situasjon, der de sliter med å registrere sine egne spillere på lovlig vis, kom Chelsea til gode, som nå har signert en sulten "nier".

Guiu blir imidlertid degradert av trener Enzo Manresca til Conference League. Han har ikke spilt i Premier League siden den første kampen i august, et 2-0-tap mot Manchester City.

"Han tar sjansen, og han vet at det ikke er lett for ham med Nicolas Jackson og Christo Nkunku der, men det er viktig at han fortsetter å jobbe på riktig måte", sier Manresca, med henvisning til de andre Chelsea-spissene, Nicolas Jackson og Christo Nkunku, som er høyere oppe i Chelsea-hierarkiet.