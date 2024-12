FC Barcelona signerer "tidenes beste kontrakt" med Nike, ifølge president Laporta

HQ

FC Barcelona har ikke akkurat rullet i penger i det siste, og har gått glipp av å fornye Leo Messis kontrakt i 2021, hatt problemer med å registrere de få signeringene de har gjort, samtidig som de har solgt prominente spillere. Men ting vil forhåpentligvis endre seg i nærmeste fremtid, takket være en ny avtale med Nike.

FC Barcelonas president Joan Laporta kunngjorde det i dag under den ekstraordinære delegatforsamlingen, der den nye avtalen med Nike ble godkjent med 419 stemmer for, 27 mot og 22 avholdende. Avtalen har vært under arbeid i tre år, og vil vare frem til 2038.

Dette er "den beste kontrakten noensinne mellom en fotballklubb og et sportsklærmerke", sa han, og den vil "bringe Barça tilbake til den globale frontlinjen og konsolidere klubbens lederskap blant idrettsaktører verden over". Den vil hjelpe Barcelona med å komme seg økonomisk uten å være avhengig av at medlemmene "graver i lommene" og opprettholde sin assosiative eierskapsmodell.

Ifølge FC Barcelonas kasserer er den nye avtalen dobbelt så stor som den forrige, og den inneholder noen forbedringer, blant annet klausulene som innebar økonomiske sanksjoner ved dårlige sportslige resultater.

Ingen eksakte beløp er offisielt kunngjort, men det har blitt rapportert at den vil tilføre fotballklubben 1 700 millioner euro de neste 14 årene, 120 millioner euro per år fra 2028 til 2038, og inkluderer en bonus på 150 millioner euro bare for signeringen, som vil bli brukt til å fjerne alle mistanker om brudd på lønnstaket og overholdelse av LaLigas økonomiske fair play.