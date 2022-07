Fengslet - Spillene som er fanget på én plattform

HQ

Spill har aldri vært mer tilgjengelig enn nå. Muren av eksklusivitet mellom de største rivalene PlayStation og Xbox har gradvis brutt sammen, og selv når titler slippes eksklusivt for én konsoll, blir de ofte sluppet på PC etter hvert - og alltid i Microsofts tilfelle. Nintendo holder fortsatt førstepartsspillene sine veldig tett inntil kroppen. Til gjengjeld har de vært usedvanlig flinke til å konvertere tidligere spill over på Nintendo Switch.

Alt i alt er remastere og remakes med på å gjøre fortidens perler tilgjengelige for en helt ny generasjon, og det samme gjelder ikke minst bakoverkompatibilitet for PS5 og Xbox Series. Selv i tilfeller der fysiske eksemplarer bare ikke er å finne, er nesten alltid digitale utgaver tilgjengelige til en god pris.

Det hender imidlertid fortsatt at store spill eller banebrytende titler av ulike årsaker ikke konverteres til nye plattformer. Spillene er så å si fanget på eldre konsoller, utilgjengelige for andre enn de mest dedikerte samlerne. Her presenterer vi noen av spillene som har blitt fanget på eldre plattformer, og krysser samtidig fingrene for at de igjen får nå et bredere publikum en dag.

Dette er en annonse:

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots - PlayStation 3

Elitesoldaten med de berømte listeføttene Solid Snake har ingen problemer med å operere på tvers av landegrenser og ideologiske skillelinjer i sine mange hemmelige oppdrag. På samme måte har Metal Gear-serien også dukket opp på et vell av plattformer siden det originale Metal Gear ble utgitt for 35 år siden på MSX.

Imidlertid er Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots et unntak. Den kronologiske avslutningen på den legendariske serien er fortsatt kun tilgjengelig på PlayStation 3 og ble til og med nylig fjernet fra PS Now (nå kjent som PS Plus Extra). Hvis du ennå ikke har prøvd Metal Gear Solid 4 bør du derfor børste støv av den aldrende konsollen om du har den tilgjengelig, for det er intet mindre enn et utmerket spill - hvis du tåler å se mer enn åtte timer med filmsekvenser!

Super Mario Galaxy 2 - Nintendo Wii

Japanere er kjent som et ydmykt folk. Kanskje er det derfor Super Mario Galaxy 2 ikke ble inkludert i samlingen Super Mario 3D All-Stars, som ble utgitt på Nintendo Switch i 2020 - spillet er rett og slett så bra at det ville vært ren selvskryt å publisere det igjen.

Dette er en annonse:

Men det er likevel synd, for selv om de færreste liker en skikkelig skrytepave, gjør vi gjerne et unntak med Super Mario Galaxy 2. Eventyret er kanskje et av Marios aller beste, og hvert eneste nivå føles nesten som et helt spill i seg selv, det bobler over av kreative mekanikker. Men kun på Nintendo Wii.

Eternal Darkness - Nintendo GameCube

Nintendo GameCube oppnådde aldri mye kommersiell suksess, og mange av konsollens største titler (som Resident Evil 4 og Luigi's Mansion) ble senere konvertert til andre plattformer. Dessverre er Eternal Darkness: Sanity's Requiem for alltid fanget på den lilla kuben, og dermed blir nye generasjoner spillere snytt for et helt banebrytende skrekkspill.

Den kontroversielle spillskaperen Denix Dyack fylte spillet med mange innovasjoner når det gjelder gameplay og historiefortelling. Mest bemerkelsesverdig var den såkalte Sanity-måleren, som får karakterens voksende vanvidd til å smitte over på selve spillet, som plutselig skrur ned volumet, truer med å slette de lagrede filene dine eller fyller skjermen med feilmeldinger. Det skaper en utrolig oppslukende opplevelse lenge før VR, og mekanikken var faktisk så nyskapende at Nintendo tok patent på det - siden har de likevel aldri relansert spillet...

Michigan: Report from Hell - PlayStation 2

Goichi Suda (bedre kjent som Suda51) er kjent for å lage enormt kreative spill, selv om selve gameplay ofte er mer konvensjonelt. Dette kan imidlertid ikke sies om skrekkspillet Michigan: Report from Hell, for her er selve konseptet også ganske unikt - du spiller nemlig som kameraet.

Eller det vil si at du spiller som en ikke navngitt kameramann, men i praksis blir det nesten det samme. Avhengig av hva du velger å fokusere på, er du derfor med på å regissere din egen opplevelse og forme filmens sjanger, noe som fører til ulike slutter.

Dessverre er det unike spillet praktisk talt umulig å oppdrive, da det utenfor Japan bare fikk en begrenset europeisk lansering takket være den da lille italienske utgiveren 505 Games. Selvfølgelig fikk spillet ingen konverteringer til andre plattformer enn PS2, og Suda51 hadde selv ingen anelse om den europeiske versjonen da han tilbake i 2008 ble spurt om spillet.

Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney - Nintendo 3DS

Seriene Professor Layton og Ace Attorney var blant de mest populære på Nintendo DS. Det var imidlertid ikke før Nintendo 3DS at Level-5 og Capcom fikk den geniale ideen å slå sammen de to smarte hodene.

Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney opprettholdt den vanlig høye kvaliteten fra de respektive seriene og introduserte til og med noen nye mekanikker som senere ble inkludert i The Great Ace Attorney Chronicles. Nettopp det kom ut i fjor etter flere års venting, så det er fortsatt håp om å se Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney på moderne plattformer. Foreløpig er det imidlertid fengslet på Nintendo 3DS.

Xenoblade Chronicles X - Nintendo Wii U

Snart kommer det tredje hovespillet i Xenoblade Chronicles-serien til Nintendo Switch. Du kan derfor spille hele trilogien på samme konsoll, ettersom de to foregående kapitlene også er tilgjengelige på hybridkonsollen etter at Wii-originalen fikk en remaster tilbake i 2020.

Siden dette er massive spill med mer enn 100 timers spilletid - per stykk, vel å merke - vil du neppe savne innhold. Men hvis du fortsatt vil ha alt, bør du skaffe deg en Nintendo Wii U, ettersom spinoffen Xenoblade Chronicles X gikk ned med Nintendos synkende skip av en konsoll.

Snatcher - Sega CD

Vi startet med Kojima og avslutter også med den legendariske spillskaperen. For der Metal Gear Solid fra 1998 var et Kojimas gjennombrudd i Vesten, hadde han da allerede etablert sitt navn i hjemlandet Japan med den visuelle romanen Snatcher, som på mange måter spiller osm en prolig til den mer kjente serien.

Seks år etter den originale japanske lanseringen kom Snatcher til Vesten, da spillet kom til europeiske butikkhyller rett før julesalget i 1994. Sega CD-versjonen ble imidlertid ingen suksess verken i Europa eller USA, og siden har mange fans måttet vente forgjeves på en remaster av den visuelle romanen som henter inspirasjon fra blant annet Terminator og Blade Runner.

Er det noen andre spill du mener fortjener å bli sluppet på flere plattformer?