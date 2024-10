Filmen Until Dawn får premiere i april 2025

I august fikk vi vite at Until Dawn -filmen hadde startet innspillingen, og det tok bare to måneder før den delen av prosjektet var ferdig. Dette fikk oss til å lure på premieredatoen, og nå har vi fått svaret.

Deadline har gleden av å kunngjøre at Until Dawn skal ha premiere på kino 25. april 2025 hvis alt går som planlagt. Det blir interessant å se om dette betyr at PlayStation offisielt vil kunngjøre den så godt som bekreftede oppfølgeren til spillet rundt samme tid.