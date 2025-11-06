Filmserier som burde ha blitt avlivet (for lenge siden)

HQ

Terminator

Etter min mening er det relativt få filmserier som har blitt bedre i sine oppfølgere, for ikke å snakke om den tredje eller fjerde filmen. Når det gjelder James Camerons historie om kunstig intelligens og tidsreisende drapsroboter, var den andre filmen klart bedre enn den første (som var en indiehistorie, mer eller mindre), men så... Alt gikk nedoverbakke. Terminator 3 står som en fornærmelse mot Judgement Day, for ikke å snakke om den direkte pinlige Salvation og den brutalt forferdelige Genisys. La oss ikke engang snakke om Dark Fate.

Jurassic Park

Steven Spielbergs filmatisering av Michael Crichtons elskede bok står som en av de beste matinéfilmene som noensinne er laget, og selv i dag er det så mye sjarm, karakter, originalitet og tekniske ambisjoner i den filmen, hvis skuespill, karakterer, effekter og klipping fortsatt er helt i toppklasse. Man kan til og med argumentere for at oppfølgeren hadde sine fortrinn (selv om det var en mye dårligere film), men så gikk det fort nedoverbakke. I dag er vi oppe i syv filmer, og etter at "Park" ble til "World", har alt blitt verre. Denne serien burde ha blitt avlivet etter den andre filmen, akkurat som i tilfellet Terminator.

Alien

Ridley Scotts ikoniske skrekkklassiker fra slutten av 1970-tallet er, mer enn 40 år senere, allment ansett som en av de best laget filmene gjennom tidene. Den var, og er, utrolig. Camerons mer lettbeinte actionoppfølger bød på en popcornduftende oppfølger som mange anser som den perfekte oppfølgeren, men så gikk det raskt nedoverbakke. David Finchers trøblete spillefilmdebut førte til at den lovende tredje delen ble et virvar av ingenting, mens den franskproduserte fjerde delen av mange filmfanatikere ble beskrevet som en fornærmelse mot Alien -universet. Hvis vi i tillegg slenger Covenant og Romulus, Alien vs. Predator og Prometheus inn i dette rotet, er det i ettertid lett å se at Fox burde ha stoppet etter Aliens.

Rovdyr

Selv om Jean-Claude Van Damme sa opp og dro hjem halvveis i innspillingen av Die Hard regissør John McTiernans påkostede actionbragd, og selv om monsterdesignet ble skrotet og gjort om fra bunnen av, resulterte alt dette filmkaoset til slutt i et utrolig hardtslående, testosterondrevet skue av beste macho-action, takket være Arnold Schwarzenegger og hans sigarhuffende medsammensvorne. Ideen om at Predator skulle gå inn i den glohete urbane jungelen og begynne å hugge av lemmer midt i en pågående gjengkrig i oppfølgeren var god på papiret, og til tross for Danny Glovers svake prestasjon i hovedrollen, er det definitivt mulig å argumentere for at Predator 2 har livets rett. Men så... Etter det har det egentlig bare gått nedoverbakke. Predators var forferdelig, The Predator var søppel, Prey var råtten, og den kommende Badlands ser ut som en vits allerede før den er sluppet.

Star Wars

Lenge trodde jeg at det fantes en plass i denne verden for George Lucas' mye utskjelte prequels. Jeg likte dem aldri, men jeg likte tanken på at han utvidet et univers som tross alt føltes trangt og mer som en trang familiesåpeopera i de (glimrende) originalfilmene. I dag synes jeg ikke lenger det. I dag mener jeg rett og slett at prequel-filmene, så vel som Kathleen Kennedys nåværende trilogi, aldri burde ha blitt laget. The Force Awakens Jeg mener også at The Last Jedi og The Rise of Skywalker aldri burde ha blitt produsert, og det burde heller ikke The Phantom Menace og de to oppfølgerne. Lucasfilm burde også ha hoppet over Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, The Acolyte, og The Book of Boba Fett. Ikke noe av dette føles som Star Wars for meg.

Deadpool

Det var mye originalitet, sjarm og smart skrevet/utført metahumor i den første filmen. Fox nektet å gi Tim Miller/Ryan Reynolds grønt lys for en R-klassifisert film om Marvels mest elskelige raring, men etter en betimelig (og svært bevisst) lekkasje kunne filmgiganten plutselig ikke motstå alle fansenes ønsker. Deadpool fikk grønt lys, filmen ble ferdigstilt og står igjen som en av filmhistoriens største suksesser i forhold til produksjonsbudsjettet sitt. Sånn, ja... Det burde ha vært nok. Oppfølgeren burde vært hoppet over, og Deadpool & Wolverine burde definitivt vært hoppet over, da den ikke engang føles som en komplett og sammenhengende film, men mer som raskt sammenkastede skisser på klippebordet.

Indiana Jones

Den første, andre og, fremfor alt, tredje filmen utgjør en av de mest verdsatte, konsistente og underholdende trilogiene i filmverdenen. Jeg tror ikke vi trenger å diskutere det engang. Derfor er Indy noe av et unikum på denne listen, for som trilogi skiller Indiana Jones seg selvsagt ut ved siden av Star Wars. Men det skal i samme åndedrag sies at Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull og Indiana Jones and the Dial of Destiny aldri burde ha blitt laget. De burde aldri ha blitt utgitt. De burde aldri engang ha vært planlagt.

Halloween

Jeg tror aldri jeg har hørt en filmelsker si at han eller hun elsker Halloween 4 eller 7. Jeg tipper de menneskene ikke engang eksisterer, selv om jeg kjenner noen få som foretrekker den andre filmen fremfor John Carpenters ikoniske original. Jeg er selvsagt uenig, men jeg kan definitivt se meg selv strekke meg til to filmer; de har begge rett til å eksistere, men etter det, og spesielt de siste fem filmene, burde de egentlig aldri ha sett dagens lys. De er alle rene fornærmelser mot originalen.

The Fast and the Furious

Joda, det er mye tull og en amatørmessig følelse i mye av det som utgjør kjernen i den første filmen, som i bunn og grunn bare er "Point Break med biler". Samtidig er det en elskverdig skildring av datidens gateracingkultur, med overdrevne JDM-bygninger og vilt poserende karikaturer av karakterene. Selv om jeg elsker Tokyo Drift og den forferdelig dårlige (og derfor katastrofalt underholdende) niende delen, burde det bare ha vært én film. Det burde ha vært nok.

Matrix

Like oppsiktsvekkende original og tematisk effektiv som Wachowskis første film om Neo og den hypnotiske matrisen er, like håpløst ubrukelige er alle oppfølgerne, noe som bare forsterker følelsen av at originalen var et rent lykketreff. Verst er den siste av filmene, som åpenbart aldri burde ha blitt laget.