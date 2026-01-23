Final Fantasy VII: Rebirth Switch 2-spillingen skal være "ganske nøyaktig den samme" som på PS5

HQ

Bare dagen etter at vi fikk rykter om at Final Fantasy VII: Rebirth lanseres i år for både Switch 2 og Xbox Series S/X, ga prosjektdirektør Naoki Hamaguchi flere detaljer om utviklingen, selv om Square Enix ikke forplikter seg til et utgivelsesvindu ennå (det imponerende Final Fantasy VII: Remake Intergrade ble tross alt nettopp utgitt på disse plattformene).

Når han snakket om Nintendo Switch 2-versjonen på det offisielle Nintendo-nettstedet, roste Hamaguchi-san først det nåværende spillets håndholdte opplevelse og forklarte hvordan det kan sammenlignes med den mer tradisjonelle FF på TV :

"Det første, og kanskje dette kommer fra min plass som spiller og fan", sier han på spørsmål om hva som overrasket ham med plattformen, "var at det var veldig rørende å se spillet kjøre vakkert på Nintendo Switch 2 for første gang. Da vi så spillet kjøre i håndholdt modus, var det faktisk ganske overraskende å se hvordan det endret spillopplevelsen. Vi er vant til å lage konsollspill der opplevelsen innebærer å ha en kontroller i hånden og en TV foran deg. Det er også en viss avstand mellom spilleren og det visuelle og lyden som kommer fra TV-skjermen. Det å ha alt sammen i en form som er mye nærmere spilleren, endrer virkelig helhetsfølelsen".

Senere, da han ble spurt direkte om "andre titler i Final Fantasy VII-nyinnspillingstrilogien" på Switch 2, la han til følgende :

"Det er ikke så mye informasjon jeg kan dele når det gjelder fremtidige spill, men jeg kan forsikre spillerne om at vi jobber med Nintendo Switch 2-versjonen av Final Fantasy VII Rebirth, det andre spillet i serien, og det tredje spillet også. De jobbes med for Nintendo Switch 2 sammen med de andre plattformene akkurat nå".

"En ting for å berolige fansen som ønsker å spille disse spillene på Nintendo Switch 2: Jeg har en personlig policy om at jeg ikke ønsker å gjøre noen versjoner av spillene mine annerledes eller tilby en annen spillopplevelse bare fordi de er på annen maskinvare. Det kan bli forvirrende for spillerne, og de kan lure på hvilken versjon av spillet de bør kjøpe. Det er noe jeg veldig gjerne vil unngå. Nintendo Switch 2-versjonene utvikles på en måte som gjør at spillopplevelsen blir omtrent nøyaktig den samme som på alle de andre plattformene, så jeg håper dette beroliger Nintendo Switch 2-spillerne."

Hva synes du om Hamaguchi-sans "personlige policy"? Og gitt denne uttalelsen, tror du at Final Fantasy VII Remake: Part 3 vil bli utgitt på PS5, PC, Xbox Series og Nintendo Switch 2 samtidig?