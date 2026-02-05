Final Fantasy VII: Rebirth vil debutere på Nintendo Switch 2 i juni

HQ

Det er bare noen uker siden Square Enix endelig lanserte første del av Final Fantasy VII: Remake-trilogien til Nintendo Switch 2 (og Xbox Series X/S), men allerede nå er den japanske utgiveren klar til å lansere oppfølgeren på plattformen også.

På Nintendo Direct: Partner Showcase avslørte det japanske selskapet at Final Fantasy VII: Rebirth vil lanseres på Nintendo Switch 2 så snart som June 3, 2026. Det har ennå ikke kommet noen bekreftelse på hvordan dette gjenspeiler Xbox, men en rimelig gjetning er at spillet vil komme til Microsofts plattform samme dag, som det gjorde med Remake.

Det vi absolutt vet er at forhåndsbestillinger for Rebirth på Switch 2 åpner i dag, noe som betyr at hvis du liker tiden din med Remake og håper å fortsette den opplevelsen videre, kan du registrere din interesse for det neste spillet med en gang.

Så det er bare fem måneder til du kan ta med deg Queen's Blood, segway-turer rundt Costa del Sol og romantiske eventyr rundt Gold Saucer, Cait Siths domene, på farten på Nintendos bærbare system.

For mer om Rebirth: Det gikk nylig rykter om at det siste kapittelet i serien vil få en sømløs debut på alle plattformer, i motsetning til Remake og Rebirth.