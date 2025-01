Final Fantasy VII Remake - Del 3 holder slagkampen mellom Tifa og Scarlet i gang

HQ

Nå som vi starter vår andre gjennomspilling av Final Fantasy VII: Rebirth med PC-utgivelsen, begynner vi å lure på om vi får se FFVII Remake Part 3 denne generasjonen eller ikke, nå som ryktene om PlayStation 6 i 2027 tar fart, og det har blitt nevnt at trilogiens avslutning vil komme til flere plattformer.

Men det vi er sikre på, er at det blir en uforglemmelig historie, full av sjarm og med mye respekt for de originale minnene til de spillerne som likte Final Fantasy VII på den første PlayStation. Og et av disse øyeblikkene er selvfølgelig slap fight mellom Tifa Lockhart og sjefen for Shinras våpendivisjon, Scarlet, på toppen av Mako Canyon. En scene som prosjektets regissør, Naoki Hamaguchi, har bekreftet at han vil beholde i remaken.

Som han forteller i et intervju med det japanske mediet Denfaminicogamer, innrømmer Hamaguchi at han først var i tvil om den ville være der eller ikke, på grunn av kritikken, men så gjorde han det til noe morsomt.

"Ganske mange spillere har sagt "la den delen være med!" (ler). Til det vil jeg gjerne si: "Jeg tror vi kommer til å lage noe veldig bra, så bare gled dere!"

Vi må fortsatt vente en stund til vi får vite mer om Final Fantasy VII Remake - Del 3, men vi vet i det minste at det vil være like fullt av minispill og spesielle øyeblikk som resten av den reviderte trilogien.

Hva synes du om det?