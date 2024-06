Final Fantasy VII Remake Part 3 vil inneholde enda flere kampalternativer

HQ

Selv om Final Fantasy VII: Rebirth er et mesterverk (i hvert fall etter vår mening), ser det ikke ut til å ha oppnådd den salgssuksessen de håpet på hos Square Enix, og kanskje er det en av grunnene til at de nå skifter utgivelsesstrategi mot multiplattformutgivelser. Vi vet ikke om dette også vil gjelde den tredje (og siste) delen av Final Fantasy VII-trilogien.

Det vi vet er at kampregissør Teruki Endo ønsker å implementere "enda mer handlefrihet" i den neste delen, noe som kan bety flere systemer som visker ut grensen mellom actiontittelen (som FFXVI var) og hybridsystemet vi har sett i de to Remake-delene. I mellomtiden la regissør Naoki Hamaguchi også til at utviklingsteamet forventer at den siste delen av trilogien vil tilby "en annen type spillopplevelse" enn Final Fantasy 7 Remake og Rebirth, og at teamet håper å kunne fullføre utviklingen av spillet så snart som mulig.

Yoshinori Kitase sa allerede for en stund tilbake at de forventet at utviklingssyklusen for den siste delen av trilogien ville være bare tre år, så det ser ut til at vi kan forvente å se ferdigstillelsen av denne nye Final Fantasy VII Remake i 2027, hvis alt går som planlagt.

Takk skal du ha, Automaton.