For å feire fem år med Ubisoft Connect, blir Immortals: Fenyx Rising gjort gratis på plattformen

Ved begynnelsen av tiåret lanserte Ubisoft en helt ny IP i form av Immortals: Fenyx Rising, et actionspill som tok til en verden av myter inspirert av gresk legende, og selv om det tilsynelatende presterte greit og så ut som om det ville få en oppfølger, imponerte det til slutt ikke nok til at Ubisoft ønsket å forplikte seg til franchisens fremtid.

Når vi snakker om det spillet, kan PC-spillere være interessert i å høre at de snart vil kunne spille Immortals: Fenyx Rising uten å bruke en krone, for å feire fem år med Ubisoft Connect, gjør den franske spillgiganten tittelen gratis å kreve på plattformen.

Et blogginnlegg fra Ubisoft forklarer: "For å feire Ubisoft Connects femårsjubileum og for å takke deg for at du har vært en del av dette eventyret - tilbyr vi Immortals Fenyx Rising gratis på PC! Gå til Ubisoft Store eller Ubisoft Connect PC-klienten for å hente ditt eksemplar fra og med 13. november."

Hvis du er på gjerdet om du skal bruke tid og energi på Immortals: Fenyx Rising, ikke glem å lese vår anmeldelse av spillet.