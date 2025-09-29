Forbered deg på Battlefield 6 ved å se tilbake på noen av Battlefield sine beste trailere

Battlefield 6 er nesten her. 10. oktober kommer det etterlengtede FPS-spillet til PC, PS5 og Xbox Series X/S. For å markere den kommende lanseringen feirer vi alt som har med Battlefield å gjøre, blant annet ved å se på historien til franchisen forrige uke, og sette søkelyset på hvordan den har utviklet seg og endret seg gjennom årene.

I oppkjøringen til lanseringen ser vi denne uken nok en gang på Battlefield som helhet, men denne gangen ved å fokusere på de beste trailerne serien noensinne har produsert. Så, fra Battlefield: Bad Company 2 og helt til Battlefield 6, her er noen av de beste trailerne Battlefield-serien noensinne har gitt oss.

Battlefield: Bad Company 2 - E3 Trailer

Selv om mange yngre fans kanskje er mer kjent med noen av Battlefields nyere spill, vil veteraner være altfor kjent med Bad Company-serien, og spesielt det elskede Battlefield: Bad Company 2.

Denne oppfølgeren så B-Company returnere og sendte dem på deres dødeligste oppdrag hittil, en oppgave som involverte å finne et nytt russisk supervåpen og til slutt forhindre utbruddet av en ny verdenskrig. Den minneverdige E3-traileren fra 2009 ga en smakebit på den spennende og actionfylte globetrotter-historien som tilbys, samtidig som den satte presedens for et eventyr som ble og fortsatt er en fanfavoritt.

HQ

Battlefield 3 - "My Life" Trailer

Det var noen helt utrolige Battlefield 3-trailere gjennom spillets livssyklus, men den som skiller seg ut fra resten er uten tvil traileren «My Life» som viste frem den faktiske spillingen av spillet og blåste oss alle av banen i prosessen. Å se skyskrapere smuldre opp i ruiner og se spillere stupe fra Damavand Peak var umiddelbart minneverdig, et øyeblikk vi fortsatt husker med glede den dag i dag.

HQ

Battlefield Hardline: Official Launch Gameplay Trailer

Lanseringstraileren til Battlefield Hardline, som er det mest unike av Battlefield-spillene, skiller seg ut ved å presentere en opplevelse som føltes veldig frisk sammenlignet med hva fansen var vant til. Episke biljakter, bankran, ziplining mellom skyskrapere, kraner som kollapser inn i bygninger, møte med en rekke uvanlige karakterer ... Denne traileren gjorde at Battlefield Hardline skilte seg ut for sin fart, strategiske spilling og mer fokuserte historie.

HQ

Battlefield 1 - Official Reveal Trailer

Det finnes noen trailere man kunne argumentere for burde vært med i denne samlingen fremfor de vi har valgt ut, men det er absolutt ikke tilfelle med Battlefield 1. Dette er den hittil mest sette Battlefield-traileren med stor margin. Delvis fordi den foregår i en krigsskueplass serien aldri hadde besøkt, men også fordi den signaliserte en tilbakevending til action fra perioden etter lang tid basert på moderne krigføring. Denne traileren var eksplosiv, actionfylt, rå, voldelig, mørk og viste virkelig kaoset under første verdenskrig. En sann storhet innen trailerverdenen.

HQ

Battlefield 6 - Official Reveal Trailer

Battlefield 6 er så spennende at vi bare måtte vise frem en rekke alternativer. Til å begynne med setter vi scenen for den eksplosive kampanjen i avsløringstraileren, som la grunnlaget for verdenen som dette kapittelet av serien foregår i. Året er 2027, og verden er splittet og i uorden. Store nasjoner forlater NATO i et halsbrekkende tempo, og nå prøver USA og dets allierte å samle bitene, alt mens en enorm privat militærstyrke kjent som PAX Armata prøver å utnytte kaoset, noe som fører til en maktkamp som trekker verden inn i en ny stor konflikt.

HQ

Battlefield 6 - Official Multiplayer Reveal Gameplay Trailer

Selv om Reveal-traileren var episk, kommer mange fans til Battlefield for den kaotiske og actionfylte flerspilleren, og det er nettopp dette vi så mye av i den fantastiske Multiplayer Reveal Gameplay-traileren. Mer jordnær og moderne krigføring, kombinert med skjelvende ødeleggelse, tordnende kjøretøykamper og en rekke slående steder rundt om i verden. Det er Battlefield slik du kjenner og elsker det.

HQ

Battlefield 6 - Combat, Classes & Destruction

En av funksjonene fansen hadde etterspurt mest i forkant av Battlefield 6 var en tilbakevending til den klassebaserte krigføringen fra gamle dager. Battlefield Studios leverte, og i traileren Combat, Classes & Destruction får vi se hvordan de nye klassene er ordnet og hvordan de kan påvirke krigføringen på meningsfulle måter. Dette ble kombinert med den intense ødeleggelsen og hvordan den kan brukes til en spillers fordel, samtidig som vi fikk se noen av de minneverdige nye mekanikkene som Drag & Revive-gjenopplivingssystemet.

HQ

Battlefield 6 - Maps, Modes & Portal

Til slutt skal vi se på mange av Battlefield-seriens beste kart i nær fremtid, men for de som ønsker å få et innblikk i slåssingen, har EA og Battlefield Studios dekket det gjennom traileren for Kart, Moduser og Portal. Denne traileren satte søkelyset på noen av de slående stedene som vil bli tilbudt i spillet, mellom solfylte Egypt, fjellrike Tadsjikistan, den urbane metropolen New York og de svingete gatene i Gibraltar. Vi får se disse områdene i full effekt samtidig som vi lærer mer om modusene som er tilgjengelige, inkludert fanfavorittene Conquest, Breakthrough, Rush og den kreative sandkassen Portal, pluss det nye Escalation-tillegget som lover non-stop action som kulminerer i total krig.

HQ

Nå som du har tatt en tur nedover minnenes dal, ikke glem å sikre deg et eksemplar av Battlefield 6 når det lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 10. oktober.