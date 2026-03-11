Fortnite Save the World blir gratis i april og kommer også til Nintendo Switch 2

HQ

Fortnite Save the World, den opprinnelige Fortnite -modusen som ble overskygget av den populære Battle Royale-modusen, er en modus der vi, unnskyld redundansen, må redde verden. Langt fra å være fokusert på PVP som de fleste Fortnite -moduser, her må vi kjempe mot alle slags ikke-menneskelige fiender, og mangfoldet av oppdrag som kommer hver uke i denne modusen, så vel som historieutvidelsene, gjør det til et veldig populært alternativ blant fans som ikke vil kjempe mot andre mennesker. For noen uker siden fortalte vi deg faktisk hvordan du kan få noen gratis V-Bucks takket være denne modusen.

Epic Games har i dag bekreftet at Save the World-modus ikke lenger vil bli betalt for, og at den også kommer til Nintendo Switch 2. Alt dette vil skje 16. april, og hvis du vil registrere deg på det offisielle nettstedet, kan du få belønninger hvis registreringsmålene er oppfylt. De eneste plattformene som foreløpig ikke vil ha denne modusen, er den originale Nintendo Switch og smarttelefoner.

Selv om dette er gode nyheter som vil gi alle som ikke har kjøpt denne modusen før, en sjanse til å prøve ut nye spillmoduser, kommer det på et tidspunkt da Epic er omgitt av kontroverser ettersom de har økt prisen på V-Bucks og kamppass gir færre V-Bucks som belønning.

Kompenserer Save the World-modus for disse endringene i V-Bucks? Det gjenstår også å se om det som en gratis modus vil fortsette å tilby like mange belønninger som før.

Kommer du til å prøve Save the World-modus?