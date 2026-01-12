Forza Horizon 5 har visstnok solgt 5 millioner eksemplarer på PS5

HQ

Si hva du vil om Xboxs filosofiendring med å droppe eksklusiviteten for mange av sine største spill og franchiser, det er tydeligvis et trekk som har kommet til å bære frukter så langt. Vi sier dette fordi analytiker Rhys Elliot fra Alinea Analytics har delt en rapport som utforsker hvor vellykket Forza Horizon 5 har vært på PlayStation 5, og det korte og det lange er at det har vært enormt vellykket.

Informasjonen sier at Forza Horizon 5 har sendt så mange som fem millioner eksemplarer på PS5 siden den ble lansert på plattformen tilbake i april 2025. Tatt i betraktning at millioner og millioner av eksemplarer av spillet sannsynligvis hadde blitt flyttet før dette skjedde, med så mange som 45 millioner spillere før det kom til PS5 (og merk at mange av disse vil ha kommet fra Game Pass), noe som tyder på at Playground sannsynligvis hadde tjent inn produksjonsutgiftene lenge før dette punktet. Derfor sier rapporten også at Microsoft og Playground sannsynligvis så på rundt 300 millioner dollar i inntekter fra PS5-porten av Forza Horizon 5 alene, så langt...

Suksessen vil utvilsomt fortsette en stund til, men interessen for spillet gjør at vi nå må stille oss spørsmålet om hva Microsofts planer for Forza Horizon 6 er. Vi vet at spillet lanseres på PC og Xbox Series X/S i år, men vil denne suksessen føre til et ønske om også å lansere det på PS5? Det får vi snart vite, ettersom spillet vil dukke opp på den kommende Developer_Direct, sammen med Playgrounds etterlengtede Fable-reboot.