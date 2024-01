Forza Motorsport får Daytona International Speedway helt gratis.

HQ

Turn 10 hadde fredag kveld gode nyheter og kunngjorde at den kommende Update 4 til Forza Motorsport slippes 16. januar og vil inneholde noe stort - nemlig Daytona International Speedway. Den ikoniske banen (der Daytona 500 arrangeres) vil bli inkludert sammen med andre spennende tillegg og spilloppdateringer.

Dette inkluderer en ny karrieretur kalt Italian Challengers, som fra 18. januar tar deg med på en reise gjennom italiensk motorsporthistorie med nye ukentlige utfordringer, og Forza Motorsport Car Pass-eiere får i tillegg fire nye biler hver uke. Kort sagt, spenn fast sikkerhetsbeltet og gjør deg klar for adrenalinfylt racing når oppdatering 4 slippes 16. januar!

Hvis du vil lese mer om Forza Motorsport, kan du ta en titt på anmeldelsen vår. Spillet gjorde også stor suksess på The Game Awards i forrige måned, der det vant i kategoriene Innovation in Accessibility og Best Sports/Racing Game. Turn 10 avslørte nylig de tre hovedområdene (inkludert AI) de vil prøve å forbedre i løpet av våren, i henhold til ønskene fra samfunnet, noe du kan lese mer om her.