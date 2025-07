Fremtiden til Switch 2, hvis vi får det som vi vil

HQ

Det er egentlig ikke overraskende at Switch 2 fikk en god start, selv om den har gjort det overraskende bra på en måte som har overgått både Nintendos og analytikernes forventninger. Switch er nær ved å bli tidenes mest solgte spillkonsoll, og med betydelig kraftigere maskinvare, en større skjerm for bærbar spilling og et generelt mer gjennomtenkt design, er det lett å forstå hvorfor den gjør det så bra.

Switch 2 slår rekord etter rekord, men vi vet ikke så mye om hva som kommer til å skje.

Takket være konsollens bakoverkompatibilitet er det ingen mangel på spill å glede seg over, men bortsett fra Mario Kart World og Donkey Kong Bananza, er det dessverre ikke mye nytt å glede seg over. Switch 2 Welcome Tour er omtrent så smalt et spill som du kan få, og det kommende Drag x Drive føles ikke som en konsollselger (selv om jeg absolutt håper jeg tar feil).

Så langt går det ekstremt bra for Nintendo, og det er fortsatt ikke en selvfølge å kunne gå inn i en butikk og kjøpe en konsoll. Så populære er de, og i Japan har Switch 2 blitt den raskest selgende konsollen noensinne. Salget vil helt sikkert fortsette i lang tid, men på et eller annet tidspunkt må Nintendo vise noen fremtidsplaner og nye spill. Vi vet at Metroid Prime 4: Beyond er på vei, og det samme er Kirby Air Riders, men det er ikke nok, så jeg tenkte jeg skulle gå gjennom noe av det jeg håper Nintendo vil gjøre i nær fremtid for å sikre at Switch 2 fortsetter i samme høye tempo som den har gjort så langt.

Dette er en annonse:

Metroid Prime 4: Beyond kommer forhåpentligvis i år, men de fleste venter på et nytt 3D Mario-spill.

Jeg vet at Nintendo er en mester i hemmelighold, og at de definitivt ikke kommer til å presentere fem til ti store titler som skal lanseres i løpet av en treårsperiode; det er rett og slett ikke slik de jobber. Men det trengs litt mer action enn det er akkurat nå, og jeg tror de oppdaterte versjonene av Switch -spillene som har blitt annonsert eller sluppet så langt, gir oss en pekepinn på hva vi ikke bør forvente oss neste gang.

Kort sagt, jeg tror ikke de ville ha gitt ut bedre Zelda -utgaver og en Mario Party med mer innhold hvis nye titler i hver serie var rett rundt hjørnet. I stedet tror jeg vi bør lete andre steder. Til å begynne med mangler det som kanskje er viktigst for en moderne Nintendo-konsoll, og det er et ekte Mario-spill i tre dimensjoner. Det sier seg selv at Nintendo jobber med dette, men de trenger virkelig å få spillet ut.

Animal Crossing bør slippes tidlig og utvides kontinuerlig slik at det kan spilles av en hel generasjon.

Dette er en annonse:

Men siden Donkey Kong Bananza ble utviklet av Super Mario Odyssey -teamet, er det imidlertid en risiko for at det vil gå minst neste år før det er på tide for Mario å dra på sine egne eventyr. En annen tittel som vil være nødvendig er Animal Crossing. Serien fikk sitt definitive gjennombrudd på Switch, og New Horizons er et av Nintendos bestselgende spill noensinne. Det manglet imidlertid den tilstrekkelige online-støtten som føles som en selvfølge for Animal Crossing i dag.

Med et godt live service-oppsett kunne vi fått et spill som ble kontinuerlig utviklet, der ikke to år er like, fullt av overraskelser og nye ting, samt bedre muligheter til å samhandle med hverandre. Det er få spill hvor det føles som om live-tjenesten ville tilført verdi på samme måte som for Animal Crossing, og en tidlig annonsering ville gjort at spillet kunne levert for en hel generasjon.

WarioWare og Fire Emblem: Path of Radiance er to Gamecube-spill som definitivt burde vært utgitt på Switch Online + Expansion Pack.

En ting Nintendo er ganske gode på, er rollespill. På Switch har vi kunnet spille nyinnspillingen av Super Mario RPG, samt Paper Mario, Mario & Luigi, Fire Emblem, og det merkelige Mario + Rabbids. Det hadde absolutt vært på sin plass å annonsere noe i denne kategorien, da det ville ha fylt et hull i utvalget. Det går rykter om at et Fire Emblem -spill er på vei, men jeg mistenker at det ikke vil bli annonsert ennå, og at Nintendo er opptatt av å holde det hemmelig en stund til.

Nintendo er eksperter på å gi ut mindre spill med ikonene sine, som Luigi's Mansion, WarioWare, Captain Toad: Treasure Tracker, og de forskjellige sportsspillene, noe som definitivt også ville være en god ting å kunngjøre. Jeg tror imidlertid ikke vi får se noe Smash Bros.-relatert på lenge. Masahiro Sakurai jobber med det nevnte Kirby Air Riders, og det er rimelig å anta at det vil bli utgitt før arbeidet med Smash kan begynne for fullt, der jeg for øvrig lurer på hvordan det i det hele tatt vil bli strukturert. Hvordan matcher dere innholdet i forgjengeren? Jeg antar at den må utgis i deler.

Forvent flere uventede spillkonsepter fra Nintendo.

Så har vi selvfølgelig Nintendos evige backlog, inkludert Advance Wars, F-Zero, Golden Sun, Kid Icarus, Punch-Out, , Star Fox, og flere andre som Nintendo kan trekke frem for å glede fansen umiddelbart. Det er tross alt Nintendo vi snakker om, så vi kan med rimelighet forvente oss noe helt uventet tilbehør som rattet, Wii Balance Board, Ring Fit ring, og pappkonseptet Labo.

Så er det det faktum at Mario Kart World var en genistrek som lanseringstittel, og jeg antar at det nå blir en live service-tittel som vil bli utvidet over lang tid. Når det er sagt, synes jeg Nintendo burde fortelle oss mer om hva de har i tankene. Hvorfor ikke gi ut en veikart som viser hva som kommer, akkurat som vi visste da utvidelsene til Mario Kart 8 Deluxe var på vei? Nye førere, baner, ruter, antrekk og andre ting i et jevnt tempo ville vært et stort trekkplaster.

Mannen vi alle venter på, men når han kommer tilbake med sitt eget eventyr, vet vi ikke. Det bør imidlertid ikke ta lengre tid enn 2026.

Forhåpentligvis kommer det snart en Nintendo Direct der Nintendo begynner å løfte litt på sløret for hva som kommer. Jeg vet at de liker å være hemmelighetsfulle, men i det minste i begynnelsen, når det faktisk ikke er så mange Switch 2 spill, ville det faktisk vært passende å være mer gjennomsiktig.