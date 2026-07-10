Frogwares oppgir PC-spesifikasjonene og prisen for The Sinking City 2

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Den ukrainske utvikleren Frogwares har den siste tiden jevnlig delt mer og mer informasjon om det kommende survival horror-prosjektet, The Sinking City 2. Nylig ble den offisielle lanseringsdatoen presentert, som nå ligger rundt seks uker unna og er planlagt til 18. august, men denne informasjonen kom også etter at vi hadde fått sjansen til å prøve den etterlengtede tittelen selv.

Nå har Frogwares massevis av ny informasjon å presentere for fansen, nemlig i form av PC-spesifikasjonene for spillet, prisene på de ulike utgavene, samt hva de ulike utgavene tilbyr fansen.

For det første får vi vite at Standard Edition vil koste 49,99 dollar, mens Deluxe Edition vil koste 54,99 dollar og Premium Edition 59,99 dollar. Se nedenfor for hva disse tre alternativene inkluderer.



Standardutgave – Grunnspill, Chthonic Arsenal-pakke – 49,99 dollar



Deluxe-utgaven – Grunnspill, Chthonic Arsenal-pakken og The Arkham Field Kit – 54,99 dollar



Premium Edition – Grunnspill, Chthonic Arsenal-pakken, The Arkham Field Kit, Holloway Manor og 24 timers forhåndstilgang – 59,99 dollar



Til slutt er forhåndsbestillinger av « The Sinking City 2 nå åpne.

Når det gjelder PC-spesifikasjonene for « The Sinking City 2, har vi fått opplyst at spillet krever en 64-biters prosessor og et 64-biters operativsystem, Windows 11 x64, DirectX versjon 12, samt 70 GB ledig plass på SSD, uavhengig av om du spiller med minimums- eller anbefalte innstillinger. De to spesifikasjonene skiller seg fra hverandre på følgende måter.

MINIMUMSKRAV:



Krever en 64-biters prosessor og et 64-biters operativsystem



OS: Windows 11 x64



PROSESSOR: Intel Core i7-8700K | AMD Ryzen 5 3600X



MINNE: 16 GB RAM



GRAFIKKKORT: NVIDIA GeForce GTX 1070 | AMD RX 5700, 8 GB



VRAM DIRECTX: Versjon 12



LAGRINGSPLASS: 70 GB ledig plass, SSD kreves.



YTTERLIGERE MERKNADER: Mål: 1080p \ 30 fps på lav innstilling. De oppgitte spesifikasjonene er vurdert ved hjelp av TSR og tilsvarende teknologier.



ANBEFALT:



Krever en 64-biters prosessor og et 64-biters operativsystem



OS: Windows 11 x64



PROSESSOR: Core i5-14600K | AMD Ryzen 5 7600X



MINNE: 32 GB RAM



GRAFIKKKORT: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | AMD RX7900XT, 12 GB VRAM



DIRECTX: Versjon 12



LAGRINGSPLASS: 70 GB ledig plass, SSD kreves.



YTTERLIGERE MERKNADER: Målet er 1440p \ 60 fps med innstillingen «Balanced». Bruk av TSR og lignende teknologier bør forbedre ytelsen ytterligere.



Med dette i bakhodet, vil PC-en din kunne kjøre « The Sinking City 2?