From Dust vinner Immersive Competition-prisen på den 78. filmfestivalen i Cannes

I løpet av den siste halvannen uken har den prestisjetunge CannesFilm Festivalgått av stabelen i den sørfranske byen. En av de mest iøynefallende og banebrytende kategoriene er prisen for beste oppslukende verk, en parallell seksjon som anerkjenner prosjekter med interaktive evner, der publikum spiller en grunnleggende rolle, eller som har en oppslukende og stemningsfull vinkling som utnytter ny teknologi og overskrider den mer tradisjonelle flate kinoen.

Årets jury bestemte seg for å tildele prisen til From Dust, laget av Michel van der Aa. Et verk som ifølge dem har hatt evnen til å ta hensyn til og involvere publikum uten at det har gått på bekostning av den narrative og kunstneriske verdien.

Luc Jacquet, juryens leder, uttalte at "Immersive Competition handler om å skape et rom for nye former for historiefortelling.... Vi ser det som et skritt fremover i anerkjennelsen av immersive kreasjoner som en distinkt og utviklende kunstform"''. So m vi har skrevet om tidligere, var den japanske videospillskaperen Tetsuya Mizuguchi, "faren" til Rez, Meteos, Lumines og Tetris Effect, med i årets jury. Hans tilstedeværelse, sammen med Hideo Kojimas tilstedeværelse på Marché du Film, ga denne 78. utgaven av filmfestivalen i Cannes en videospillmakeover.

Michel van der Aa, regissør for From Dust, sa at denne kategorien viser festivalens engasjement for denne typen underholdning, og at ''dette hedrer skaperne som ikke bare redefinerer fremtidens historiefortelling, men også former måten vi opplever kunst på''.

"Nesten" av Fillos do vento: A rapa, av Brais Revaldería

Et av de mest fremragende prosjektene var det galiciske Fillos do vento: A rapa, en hyllest til villhestenes ritual i Sabucedo med et økologisk budskap. Selv om denne projeksjonen på tre vegger var med i flere av spillene om hovedprisen, må Revaldería og hans New York-studio 100 Sutton nøye seg med de store sensasjonene de etterlot publikum med, og prøve lykken i senere utgaver. Brais kommenterte også Cannes Film Festivals Immersive Competition-initiativ, og fortalte Gamereactor følgende i vårt eksklusive intervju :

"Jeg tror det er veldig nødvendig. Når alt kommer til alt, er tradisjonell kino flott. Vi har alle disse historiene om fantastiske filmer, men jeg tror det må utvikle seg på en måte fordi publikum ikke engasjerer seg slik det pleide å gjøre. Kinoene gjør det ikke like bra som de gjorde for noen år siden. Så jeg tror det må utvikle seg, og vi må finne andre måter å kommunisere på. Og dette er for eksempel en hybrid mellom en dokumentarfilm og en oppslukende opplevelse på slutten, der vi prøver å finne en annen måte å fortelle historien på. Jeg synes det er flott at festivaler gjør dette, tar disse skrittene og finner nye måter å uttrykke seg på, for vi vet ikke hva som kommer om noen år, ikke sant? Noen finner kanskje den rette måten å virkelig få kontakt med folk på, og da vil vi sannsynligvis alle prøve å følge etter."

De 9 opplevelsene som konkurrerte i Cannes Film Festival Immersive Competition



Hinsides det levende ukjente



Fillos do Vento: A Rapa



Fra støv



I strømmen av væren



Lacuna



Lili



tAxI



La Maison de Poupée



La Fille Qui Explose VR



Alle prosjektene forsøkte, sammen med publikum, å flette sammen interaktive teknologiske verdener med følelser. Denne andre utgaven ble avholdt på det luksuriøse Carlton Hotel i Cannes, som for anledningen var forvandlet. Årets utvalg inkluderte sju andre arbeider som ikke var med i konkurransen.