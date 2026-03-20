Fumi Games snakker om bruk av kunstig intelligens i utviklingen: Mouse: P.I. For Hire er et "helt og holdent håndlaget spill"

HQ

Med tanke på hvor utbredt kunstig intelligens er i alle samfunnslag i disse dager, kan man ikke unngå å lure på om kunstig intelligens har hatt en finger med i spillet hver gang man ser noe helt spesielt dukke opp.

Hvis du har fulgt spent med på utviklingen av Fumi Games' Mouse: P.I. For Hire og har lurt på hva studioets syn på kunstig intelligens er, kan vi nå dele dette med deg, ettersom vi stilte nettopp dette spørsmålet til administrerende direktør og grunnlegger Mateusz Michalak i et eget intervju som du finner her.

Michalak forklarer: "Mouse: P.I. For Hire er et helt håndlaget spill, som gir en unik opplevelse som vi håper spillerne vil like!"

Så der har vi det. Mouse: P.I. For Hire er et helt håndlaget spill som tilsynelatende også er et av de mest etterlengtede indieprosjektene i hele år. Du vil kunne spille prosjektet selv den 16. april, på PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2, og du kan lese vår nylige forhåndsvisning for å få en ytterligere smakebit på hva du kan forvente deg.