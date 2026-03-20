Mouse: P.I. For Hire - Vi diskuterer saker, gummislanger, AI og tilpasninger med Fumi Games' CEO

Vi har måttet vente litt lenger enn forventet før vi kunne hoppe inn i Mouse: P.I. For Hire, da den etterlengtede indieskytespillet fra Fumi Games nylig ble forsinket og skjøvet tilbake en måned. Denne planendringen ga oss plass til å kunne hoppe inn i spillet og få en første praktisk opplevelse, noe vi kunne fortelle deg alt om i vår nylige forhåndsvisning.

I forlengelsen av dette hadde vi også den luksusen å kunne stille noen spørsmål til Fumi Games' administrerende direktør og grunnlegger Mateusz Michalak, i et intervju som du kan lese i sin helhet nedenfor, og som berører den forvirrende detektivfortellingen, den slående gummislange-animasjonsstilen, hvordan utvikleren tilnærmer seg AI, hvordan de ser på tilpasninger og mer.

Ta en titt på det, og ikke glem at Mouse: P.I. For Hire nå lanseres på PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2 den 16. april.

Mottakelsen av Mouse: P.I. For Hire har vært enorm. Har dette overrasket deg i det hele tatt?

Vi kunne aldri ha forestilt oss at Mouse: P.I. For Hire skulle få så mye oppmerksomhet. Den aller første videoen vi la ut om spillet på TikTok eksploderte ut av det blå, og fra det øyeblikket har det vært en snøballeffekt. Spillet vårt har generert over 1,3 millioner ønskelister, vi har fått flere titalls millioner visninger på sosiale medier, og vi har til og med klart å sikre oss en forlagsavtale. Vi kan ikke takke alle fansen vår for deres utrolige støtte!

Det er et mysterium i hjertet av dette spillet, en sak som må løses. Hvor mye makt har spilleren til selv å legge brikkene i puslespillet og finne ut av sannheten bak hver sak om en savnet person?

Selv om du i noen tilfeller kan utforske enkelte nivåer og nærme deg spesifikke saker i den rekkefølgen du ønsker, er historien i Mouse: P.I. For Hire fortsatt relativt lineær. Men det betyr ikke at det ikke er mulig å trekke feil konklusjoner noen ganger! Når du samler bevis og ledetråder til hver sak, tror du kanskje at du vet svarene og nøyaktig hvordan det vil ende, men det kan dukke opp noen vendinger underveis...

Forhåndsvisningen ga oss en interessant smakebit av oververdenen og hvordan hvert nivå er knyttet sammen. Kan vi forvente å måtte besøke hvert sted, eller er noen nivåer/områder reservert for sideoppdrag og tilleggsoppgaver?

De fleste nivåene i Mouse: P.I. For Hire må besøkes på et eller annet tidspunkt for å fullføre hovedhistorien - så ja, du må forvente å besøke dem alle! Selv om det finnes noen ekstra oppgaver som kan fullføres, gjøres disse vanligvis på de nivåene du allerede besøker, og ikke på helt nye, spesifikke steder.

Var det utfordrende å tilpasse gummislangestilen til både et FPS-spill og en 3D-opplevelse?

Det var definitivt en utfordring å bruke 2D-gummislangesprites i en 3D-verden! For å vise fiender som går gjennom verden, må vi for eksempel tegne og animere den samme fienden mange ganger og fra forskjellige perspektiver (f.eks. foran, foran til venstre, foran til høyre, fra siden, bak osv.). Som du også ville ha sett i spillet, må vi deretter "binde" disse fiendene til hovedpersonen, Jack Pepper, slik at du alltid ser ett plan av 2D-kunsten fra et synlig perspektiv. Og dette er bare en liten del av alle utfordringene ved å lage et spill i svart-hvitt!

De forskjellige visuelle filtrene og lydinnstillingene virker som en skikkelig godbit. Hvor viktig var det å ha med disse elementene og å hylle kunststilen og 1930-tallets estetikk? Og har du noen favorittmåte å spille spillet på ved hjelp av disse filtrene og lydinnstillingene?

Disse funksjonene har vært veldig viktige for oss lenge. Mouse: P.I. For Hire er inspirert av klassiske tegneserier fra 1930-tallet og noir-inspirerte filmer, så vi ønsket å gjøre vårt beste for å være tro mot epoken. Det er nettopp derfor vi har implementert innstillinger som å endre intensiteten på både filmkorn og UI-diffusjon, og vi har også justert degraderingen av lyden, slik at det høres ut som om ting spilles av på en vinylplate eller til og med gjennom en vokssylinder! Selv liker vi å skru opp disse effektene, slik at spillet virkelig ser ut og føles som de gamle tegnefilmene som besteforeldrene våre sannsynligvis ville ha sett på.

Spillet ser ut til å være mye større enn mange kanskje forventer. Så hvor lang tid vil en gjennomspilling av Mouse: P.I. For Hire ta, og hvor mye tid må spillerne regne med å sette av for å se rulleteksten?

Forvent at en enkelt gjennomspilling av Mouse: P.I. For Hire vil ta alt fra 12 til opp mot 20 timer å fullføre. Dette avhenger selvfølgelig av hvordan du spiller og hvor mye du leter i alle kriker og kroker. Spillet har mange hemmeligheter og samleobjekter å finne - de virkelig skarpøyde spillerne vil få mest mulig ut av det!

Hva er Fumi Games' holdning til AI?

Mouse: P.I. For Hire er et helt håndlaget spill som gir en unik opplevelse som vi håper spillerne vil like!

Har dere noen gang tenkt på andre måter å utvide Mouse: P.I. For Hire -verdenen på, kanskje med en animert serie? Cuphead førte til The Cuphead Show, kunne du tenke deg å utforske noe lignende?

For øyeblikket er vi veldig fokusert på Mouse: P.I. For Hire som et videospill, for å sikre at det gir spillerne en best mulig opplevelse ved lansering. Så for å svare på spørsmålet ditt, har vi ennå ikke hatt noen reelle diskusjoner om å lage en animert serie. Men du bør definitivt holde øynene åpne de neste ukene, for vi har noen virkelig kule partnerskap å kunngjøre og andre ting å avsløre!

Hva er den delen av Mouse: P.I. For Hire som du gleder deg mest til at fansen skal få oppleve selv?

Vi gleder oss til at spillerne skal få se at Mouse: P.I. For Hire er mye mer enn bare et kult kunstprosjekt. I tillegg til den svart-hvite grafikken med gummislanger er spillet også et actionfylt førstepersons skytespill, fylt til randen med en spennende detektivhistorie, et eklektisk persongalleri, livlige miljøer, originale jazzlåter og mye mer. Til syvende og sist har vi kokt sammen noe helt spesielt her, og vi teller ned dagene til spillerne skal få oppleve hele spillet selv!

Takk til Mateusz og Fumi Games. Følg med for mer på Mouse: P.I. For Hire før debuten om mindre enn en måned.