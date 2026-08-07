Future The Blood of Dawnwalker Spillene kan ha et sci-fi-univers: « » er helt utelukket på dette tidspunktet, forklarerNothing Rebel Wolves

HQ

For et par måneder siden, under Summer Game Fest, dukket utvikleren Rebel Wolves opp for å bekrefte at det etterlengtede « The Blood of Dawnwalker bare er begynnelsen på en større serie som ikke er begrenset til én tidsperiode eller setting. På det tidspunktet ble det avslørt at man utforsker et oppfølgerprosjekt som utspiller seg i en langt mer moderne tidsalder – et drastisk skifte fra den middelalderske rammen i den opprinnelige tittelen som lanseres i september, og som nylig ble «gold.

Siden denne avsløringen har Rebel Wolves også bekreftet at oppfølgerne til « The Blood of Dawnwalker vil bevege seg inn i nye tidsperioder, på en måte som minner om «Assassin’s Creed – noe vi nå har fått en ny oppdatering om.

Under vårt besøk hos Celsius 232 nylig hadde vi den luksusen å kunne snakke med Jakub Szamałek, kjent som narrativregissør for « The Blood of Dawnwalker, men også som medgrunnlegger av Rebel Wolves. I det utvidede (og lokalt tekstede) intervjuet du kan se nedenfor, fortalte Szamałek oss om fremtidige planer for serien og hvordan den gir utviklingsteamet muligheten til virkelig å utfolde sine kreative evner.

«Det jeg virkelig gleder meg til, er konseptet med en saga. I videospillverdenen har vi mange spill med oppfølgere, men de skaper ikke nødvendigvis en overordnet handling. Så du har et spill, det er et flott spill, og så kommer det et annet flott spill etterpå, og det er noen felles elementer, men de... passer ikke sammen slik at de fører til noen overordnede konklusjoner.

«Jeg mener, det har selvfølgelig skjedd tidligere, men det er ikke så ofte vi ser det i dag. Og jeg elsker ideen om å se hvordan Coen endrer seg som karakter etter hvert som han får erfaring, reiser rundt i verden og lærer mer om de skjulte kreftene som er i spill. Jeg elsker ideen om å ta ham med til forskjellige steder og også på en måte se hvor mye av ham som vil forbli universelt og hvor mye av karakteren hans som vil endre seg, samt å samle inn spillernes valg underveis og bruke dem til å skape unike forgreninger og nye titler for å belønne spillere som har holdt seg til serien helt fra starten.

«Så det er mye vi håper å få til her, og å virkelig forme serien til noe som føles som en episk romanserie som ikke er bundet av sjangerdefinisjoner. Mørk fantasy er flott, og det er nettopp det Dawnwalker 1 er, men i fremtiden vil vi kanskje utforske andre områder. Med våre kreative interesser i fokus ønsker vi å gjøre ting som begeistrer oss, som er friske og gir oss energi, men også i spillernes interesse. Vi ønsker å fortsette å overraske dem og tilby dem den beste opplevelsen vi overhodet kan skape.»

HQ

Siden Celsius 232 er en fantasy- og science fiction-festival, spurte vi spesifikt om det å ikke være «bundet av sjangerdefinisjoner» betyr at sci-fi er utelukket fra Dawnwalker-serien eller ikke, og Szamałek bekreftet følgende.

«Ingenting er utelukket på dette tidspunktet, så dette er bare det første kapittelet i det jeg håper blir en lang, lang og spennende saga som vil modnes sammen med spillerne.»

Så potensielt finnes det en verden der et Dawnwalker-spill tar oss med ut i stjernene eller inn i en neonbelyst cyberpunk-metropol. Foreløpig må vi bare vente og se hva Rebel Wolves har i vente for oss, langt utover * The Blood of Dawnwalker*, som lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 3. september. Vi fikk nylig sjansen til å prøve spillet selv, og du kan lese vår fullstendige og detaljerte forhåndsomtale her.