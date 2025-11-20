G2 Minnesota bekrefter sin 2025/26 Call of Duty League-liste

HQ

Bare i går rapporterte vi om nyheten om Vancouver Surges Call of Duty League-liste for sesongen 2025/26, som starter ordentlig i desember med de første rundene i ligaspill. I forkant av den datoen, denne kommende helgen for å være nøyaktig, kan vi se frem til et Kickoff-arrangement arrangert av Monster Energy som vil se de forskjellige CDL-lagene til stede, samt en håndfull Challengers vaktlister også.

Med dette er tilfelle, har den nylig ommerkede G2 Minnesota endelig avslørt sin liste for den kommende sesongen, med den består av stort sett nye spillere, med en tilbakevendende stjerne fra Minnesota Rokkr. Listen ser ut som følger :



Justice "Estreal" McMillan



Kyle "Kremp" Haworth



Cesar "Skyz" Bueno



Paul "Mamba" Solano



I likhet med Estreal vender Daniel "Loony" Loza tilbake fra Rokkr for å trene dette nyoppussede laget, som uten tvil har store ambisjoner for den kommende sesongen.