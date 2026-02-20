Gå inn på Overwatch denne helgen for dobbel erfaring og gratis Loot Boxes

HQ

Da sesong 1 for Overwatchs 2026-kalender debuterte, rapporterte vi om megamottakelsen den fikk fra fansen, med spillerantall som i det minste nådde alvorlige høyder på Steam, en plattform som kanskje ikke engang er det primære stedet for PC-publikummet på grunn av Batte.net. Mens den debuten ble noe ødelagt av en irriterende feil som siden har blitt squashed, kom tonnevis av spillere tilbake til Blizzards helteskytter for å sjekke ut de fem nye heltene og de mange andre tilleggene som ble introdusert.

For dette formål virker Blizzard ganske fornøyd med Overwatchs ytelse for øyeblikket og har kunngjort at vi i løpet av den kommende helgen kan se frem til dobbel opplevelse og fem gratis Loot Boxes.

Mellom i dag, 20. februar (fra den daglige tilbakestillingen rundt 7PM GMT / 8PM CET) til tilbakestillingen 23. februar, vil dobbel opplevelse være tilgjengelig i Overwatch. Så ikke gå glipp av denne tiden til å øke nivået på kontoen din.

Når det gjelder Loot Boxes, blir disse gitt ved innlogging mellom disse tidene, så hopp inn og legg til litt nydelig kosmetikk på kontoen din uten å måtte bruke en krone.

Skal du spille Overwatch denne helgen?