Game On: Vi snakker med V1s Marcus Lehto om Disintegration

Disintegration er debutspillet til V1 Interactive, et nytt studio ledet av Marcus Lehto. Hvis du ikke kjenner til navnet, kjenner du nok likevel til mannens arbeid, ettersom Lehto var en av hovedskaperne bak Bungies mesterverk, Halo: Combat Evolved. Faktisk var han en del av studioet i flere år, hvor han jobbet på både Halo og Destiny, og under vårt intervju forrige uke diskuterte vi noen av tingene som har inspirert hans nye spill.

Disse inspirasjonene inkluderer Firefly og Blood Meridian (av Cormac McCarthy), og karakter er en nøkkelfaktor for Lehto. For de som ser på spillet utenfra vil det nok være inspirasjonen fra Halo som er mest påfallende. Den futuristiske settingen, teknologiens visuelle stil - selv hvis du ikke var klar over at det er designet av samme person, ville du nok fortsatt lagt merke til likhetene.

"Jeg tror nok folk vil få øye på det fingeravtrykket," fortalte Lehto oss under vårt intervju over Skype. "Det er min artistiske, estetiske stil. Jeg tror helt sikkert det er noe de vil gjenkjenne når det kommer til forholdet mellom Halo og Disintegration. Men det er reelt sett der likhetene stopper; Disintegration er virkelig en unik tittel fra begynnelsen til slutten, og jeg tror også spillere vil tenke det samme".

Så hva er Disintegration? Til deres om ikke har blitt introdusert er det et scifi-eventyr som finner sted i en fjern fremtid, hvor menneskehjerner har blitt transplantert inn i robotkropper. I denne fjerne virkeligheten kommer spillere til å ri på en såkalt Gravcycle, altså en flyvende motorsykkel, og ifølge Lehto tok kontrollene lang tid å utarbeide, særlig fordi du også skal sende ut ordre til tropper på jorden, som beveger seg kontekstuelt til spillerplasserte markeringer og kan angripe spesifikke mål.

"Vi gir spilleren denne flytende friheten til å bevege seg gjennom området på en unik måte. Vi utstyrer luftsykkelen med våpen - innebygde våpen og evner til både offensive og defensive trekk. Utover det måtte vi finne på nye måter å interagere med troppene på en måte som er taktisk og strategisk, men som ikke overvelder spilleren."

Spillet er delt opp i en solokampanje og multiplayer, hvilket mange av dere sikkert har prøvd under fjorårets offentlige tester. Disse to sidene av spillet byr på helt forskjellig pacing.

"Multiplayer-universet, kamparenaen i multiplayer, er meget kaotisk og hektisk," forklarte Lehto. "Det hele er som en vanvittig, herlig opplevelse, spesielt når spillere utstyrer seg selv ordentlig med korrekte enheter og virkelig legger strategiene sammen."

Det er viktig at spillerne anerkjenner at i Disintegration er luftsykkelen og dens innebygde våpen sterke og effektive, men det er kun én del av et meget viktig regnestykke. Det andre kritiske aspektet erbakkeenhetene, som hver har en unik evne. Disse evnene er virkelig effektive både mot andre bakkeenheter og andre fiendtlige luftsykler."

"Hvert mannskap har en bestemt rolle i kampen og et spesifikt tema viklet om seg også, og dette mannskapet, såfremt det velges og brukes riktig, kan være ytterst effektivt i kampens hete."

Multiplayer er dog kun én del av pakken, og det er likeledes en 8-10 timer lang historiekampanje å kjempe seg gjennom. Selvfølgelig likner de to delen litt på hverandre, men det er også et par nøkkelforskjeller som skiller dem fra hverandre.

"I kontrast [til den mer hektiske multiplayeren] er singleplayer overordnet en mer langsom opplevelse. I singleplayer-spillet gir vi spilleren friheten til å inngå i kamp, men deretter ta et pust i bakken utenfor og utforske omgivelsene en smule. Vi gir dem også en kritisk feature i kampanjen, som de ikke får i multiplayer."

Lehto forklarte hvordan spillere i solokampanjen kan bremse tiden. "Vi utvider tiden, hvilket gir spilleren muligheten til å virkelig tenke gjennom hvor de ønsker å "iscenesette" en enhetsevne. Og utover det, enda mer interessant, kan de kjede sammen flere enhetsevner på bakken, mens de befinner seg i denne utvidede tidsrammen, hvilket gir dem mulighet for å gjøre ting som simpelthen ikke lar seg gjøre i multiplayer."

I multiplayer er det forskjellige mannskap å velge mellom med fastlagte stats, men i solo stiger enhetene og luftsykkelen i nivå etter hvert. Det skjer via Upgrade Chips, som du finner, som deretter kan tilføyes til din luftsykkel og ditt mannskap, og tilsynelatende spiller de "en vital rolle" når ting blir mer utfordrende senere i historien.

Kampanjen er ikke spesielt lang (et resultat av studioets beskjedne størrelse), men det er planer om å tilføye mer innhold etter lanseringen, og selv om det er "ideer i ovnen", fortalte ikke Lehto noe mer spesifikt om det. Studioet dog aktivt på post-lanseringsinnhold for å holde spillerfellesskapet engasjer, inklusiv nye multiplayer-baner, moduser og mannskap. Det er også snakk om at de kanskje vil forbedre spillet for å dra fordel av de ekstra hestekreftene i PS5 og Xbox Series X når de lander senere på året.

Men nå tenker vi for langt frem i tid, for Disintegration har ikke engang blitt sluppet enda. Som Lehto fortalte oss i slutten av intervjuet, ankommer V1 Interactives debutspill på PC, PS4 og Xbox One den 16. juni.