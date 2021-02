Gamereactors nye 6DOF-racingsimulator

Du ser på Annonser

I 2004 begynte jeg å få en interesse for simracing, og jeg bestemte meg for å bygge noe på kontoret som kunne se ut som en liten cockpit. Før den tid hadde jeg spilt mye GP Legends, Grand Prix 2 og Indy 500, men hadde aldri tenkt tanken på å lage et lite hjørne som var dedikert til bilkjøring. Det var i Gamereactors gamle lokaler langt nord i Sverige hvor det var trangt om plassen allerede at dette fant sted. Det første oppsettet besto av en 27 tommer stor monitor tilkoblet en Dell-maskin og et Logitech G25-rattsett skrudd fast i en arbeidsbenk. Der satt jeg i en kontorstol jeg hadde fjernet hjulene fra, og kjørte GP Legends, GTR og etter hvert GTR 2 selvsagt. Kontorstolen og den lille monitoren ble erstattet et par år senere med et Playseat, G25 ble byttet til G27 som igjen ble byttet til det første seriøse Fanatec rattsettet (Porsche GT3). Senere ble også Playseat-stolen erstattet med Fanatec Rennsport Racing Cockpit.

Og sånn har det gått slag i slag siden med unntak av en liten pause mellom 2013 og 2017. I starten av 2018 så derimot et nytt prosjekt lyset, og jobben med å bygge Gamereactors Racing Simulator 3.0 var i gang. Det startet med et ekstremt provisorisk opplegg som besto av tre Philips Momentum-monitorer plassert på tomme pappesker, men det fungerte, og jeg ble umiddelbart bitt av basillen. Igjen. Og resten er som du sikkert har skjønt nå, historie. Sammen med produktanmelder Fredrik og vår meget hjelpsomme David-G har jeg bygd opp, revet ned, bygd opp igjen, endret, oppgradert, bygd, dekonstruert og bygd litt mer. Alt dette for å teste så mye forskjellig utstyr som mulig.

Version 1.2: En beskjeden start

Elleve år siden var det slik det så ut. Med Playseat-stol, Logitech G25, PlayStation 3 og en 55" LCD-TV fra Sharp.

Version 2.0: Tomesker og null presisjon

Mens vi ventet på riktig oppsett til tre monitorer ble tomesker i 2017.

Version 3.0: Bevegelig stol

Monitorer står ikke på esker lenger, og lydsystemet er også på plass.

I denne tredje (faktisk den fjerde, men vi hadde ikke bilder fra 2004) versjonen av racingoppsettet vårt kom tilskuddet av Next Level Racing Motion V3 Seat Mover og Next Level GT Track Cockpit sammen med riktig oppsett for monitorene. Dette var også tidspunktet hvor vi la til 5.2-lyd.

Version 4.0: Oppgraderinger, oppgraderinger

Philipsmonitorene og Next Level-utstyret er borte. Inn trer svenskproduserte Simrigs SR1 med LG C9 OLED 55"-skjermer. Dette var et oppsett som fungerte meget bra, men vi savnet simuleringen av overstyring. Spesielt med tanke på hvor mye rally vi kjører her på kontoret var dette viktig, og derfor startet også "Prosjekt 5.0"-prosjektet. La oss bygge igjen!

Versjon 5.0 starter: Ombygging og maling

Etter å ha fjernet hele riggen i sin helhet bestemte jeg meg for å installere et grått teppe og male veggene mørkgrå for å få den grå, litt innestengt-følelsen du får i en racingbil. Vi benyttet også anledningen til å lime på lyddempende plater på veggen bak skjermene.

Next Level Racing Traction Plus Platform

For å kunne simulere over- og understyring er det nødvendig med teknologi som kan bevege oppsettet i sin helhet naturlig nok. I tillegg til franske Prosimu er det stort sett kun australske Nex Level Racing (via Motion Systems) som selger denne typen produkter. Vi bestilte Traction Plus Platform i november, og forventningene var mildt sagt skyhøye.

Bevegelse i alle retninger

Vi var usikre på om det i det hele tatt ville la seg gjøre å kombinere et produkt som har sin helt egen programvare som er spesialtilpasset det produktet med et helt annet produkt fra en annen leverandør, men vi risikerte tid og penger for å gi det et forsøk.

Maling av alu-chassiet

Samtidig som alt var demontert benyttet vi anledningen til å male hele SRD Ultimate-alu-riggen i metallic gull.

Og vi monterer sammen, igjen

Etter at malingen hadde fått en uke på seg til å tørke var det bare å starte monteringen igjen. Vi var selvsagt ekstra forsiktig med T-skruene for å hindre at vi skrapte av den nye malingen.

Aluprofiler som fester

For å få montertg Simrid SR1 på Traction Plus plattformen måtte vi naturligvis lage våre egne fester. Dette ble gjort av vår vennlige nabo og bilbygger Fredrik Boijje som skar til 80 / 40mm profiler som vi kjøpte hos Swedish Rig Design og boret fire hull i hver profil slik at de passet til plattformen.

Mounted!

Disse ble så festet til Traction Plus med M8 skruer.

Behandlede stålbraketter

Björn Hann hjalp oss med å behandle stålbraketter som var 52mm brede. Gummiføttene på SR1 sine bevegelsesstempel målet 51mm, og vi brukte den ekstra millimeteren for å unngå at vi måtte presse stemplene på plass. De ble deretter malt med matt svart hammerlakk og deretter dekket med fire strøk med matt klarlakk.

Strammer alt

Produktanmelder Fredrik monterer en av profilene til Next Level Traction Plus

All black

Brakettene ble deretter festet til aluminiumsprofilene. Disse ble laget for naturlig å huse bevegelsesstemplene i SR1-systemet og ble bevisst laget litt grunne slik at vi aldri risikerte at plasthylsen på selve stempelbenet skulle støte inn i den øvre kanten av selve stålbraketten 52mm bred, 35mm høy + selve monteringsplaten på 8mm. Det er ferdige brajetter av denne typen å kjøpe, for eksempel fra Kina, inkludert PT-aktuatorer, men de er hovedsakelig laget for Dbox-systemer på 70mm i omkrets og koster rundt 4000 kroner inkludert frakt. Denne løsningen passet oss bedre, ser bedre ut og koster oss rundt 600 kroner.

Omen fra HP 30L med RTX 3080

Vår to år gamle Omen fra HP Obelisk med RTX 2080 måtte overrekke stafettpinnen til det nye flaggskipet 30L med RTX 3080. 30L har latt oss kjøre Dirt Rally 2.0 i 75-80 FPS med alt av innstillinger på High eller Ultra, kontra 45-55 FPS på medium og low tidligere på våre 3x4K skjermer. I Rfactor 2 og Assetto Corsa topper vi på 120 FPS, og tar med det full nytte av LG CX-skjermene vi oppgraderte til for to måneder siden.

Bygge gulv til riggen

SR1 kommer uten noe form for "gulv", og det har ingenting å si om du kun har den riggen som skal stå direkte på gulvet. Ettersom den nå blir plassert på braketter til Traction Plus måtte vi derimot bygge et gulv av to grunner. Delvis fordi vi trenger en plass å plassere føttene når vi går inn og ut av stolen, men også for å beskytte de elektriske motorene fra støv og lignende. Valget falt på en 4mm tykk aluminiumsplate som vi monterte med den glatte siden opp og dekket med en sort bilmatte.

En hel del oppmåling

Det mest sensitive med hele denne byggingen var selvsagt at bena til SR1 sto perfekt i brakettene som var festet til Traction Plus. Vi målte dem til en tredjedels millimeter og gjorde de fleste testene i Simrigs kalibreringssystem før vi satte oss i stolen selv for å tilpasse vekten riktig.

Perfekt plassering!

Nå hadde vi alt på plass og kunne begynne med re-kalibreringen av SR1. En av de største bekymringene våre var at vi måtte flytte bevegelsesaktuatorene frem 50cm for at de skulle passe overens med festet i Traction Plus. Med andre ord måtte de bakreaktuatorene tåle ekstra mye vekt, og bli utsatt for mer slitasje. Om dette er en grei løsning elle rikke gjenstår å se, men vi gjorde noen tester i Simrigs eminente programvare, og det så rimelig bra ut, tross alt.

Programvare-hindre

Den største utfordringen med en såkalt "Frankenstein-rig" er selvsagt at programvaren fra to forskjellige leverandører må snakke sammen. Gitt at Dirt Rally 2.0 er begrenset til å kun sende signal med sanntidstelemetri måtte vi henvende oss til Simris sjefsprogrammerer, Erik, som hjalp oss med en programvarebasert gjennomgang som tillot Simrigs programvare og Next Levels programvare å bruke samme signal, samtidig. Det virker overraskende bra. En annen risiko som vi selvsagt var forberedt på, og som kunne ødelegge hele prosjektet, var at de to enhetene opererer i forskjellige hastigheter med forskjellige forsinkelser og responstid. Heldigvis viste det seg kun å være snakk om noen ørsmå millisekunder her og der, og det føles mer som at de jobber i perfekt balanse med hverandre.

Resten av utstyret

Mye av utstyret vi ellers bruker i denne simulatoren er utstyr vi har brukt det siste året. En Fanatec Podium DD2-rattbase, som komplementeres av et Podium Wheel-mount fra Fanatec, et BG avstandsstykke på 77mm for å få rattet nærmere kroppen, og et FIA-godkjent offisielt Momo WRC-ratt. Vi har et Heusinkveld-håndbrekk, en sekvensiell girkasse fra Aiologs, Sprint-pedalene fra Heusinkveld, en Sparco Evo-stol, firepunkts seler fra Sparco og en modifisert treskjerms-stand fra Next Level Racing som vi sagde i stykker, forlenget, forsterket og tilpasset til å passe riggen. LG CX OLED 3x55" som sagt, Yamaha Atmos forsterker (RX880), Dynavoice DM6 studiohøyttalere overalt, og to Dynavoice Thunder T12 basser.

Gamereactor Racing simulator 5.0

Etter fem uker med saging, kutting, måling, drilling, sterkt ordbruk og alle andre aspekter som tilhører byggebransjen er endelig den nye riggen klar til bruk, og det fungerer så utrolig bra. Følelsen av at bakenden av bilen sklir ut i det du mister grepet på grusen i Dirt Rally 2.0 samtidig som SR1 kjører på med både pitch, roll og lift er en spillopplevelse som overgår alt annet jeg har opplevd. Veien hit har vært lang og humpete, og kanskje mest av alt kostbar. Vi er på langt nær ferdige her, og i fremtiden vil det helt sikkert være helt andre ting vi oppgraderer i vår jakt på den perfekte racingsimulatoren, men for nå er denne hjemmelagde 6DOF-riggen en drøm som har gått i oppfyllelse, og jeg mistenker at vi blir å bruke minst 300 timer i denne i løpet av 2021.

