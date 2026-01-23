HQ

Da jeg først anmeldte en GameSir-kontroller, trodde jeg at merket for det meste leverte billige, brukbare alternativer til kanskje noen av de større navnene innen periferiutstyr og tilbehør til spill. For mye mindre enn kostnaden for til og med en vanlig Xbox Series X / S- eller PS5-kontroller, kan du få et håndsett som vil gjøre den samme jobben stort sett, med GameSirs ultra-lange levetidspinner. Det er en ganske anstendig avtale, men hvordan stabler merkevaren opp når den setter prisen opp et hakk?

Det er spørsmålet vi skal svare på når vi ser på GameSir G7 Pro. Igjen, du vil ikke bruke på langt nær så mye som du kanskje på et annet merkes pro-kontrollere, som kan koste alt fra £ 100 til £ 200. Imidlertid dypper GameSir tåen rett utenfor det området du forventer for en vanlig kontroller. Med en pris på £ 89,99 for Mech White eller nydelig Shadow Ember (som er den GameSir sendte over da jeg ba dem om å overraske meg med fargen), bruker vi en anstendig sum penger her på G7 Pro.

For den prisen får du det som først og fremst er et nydelig design, selv sammenlignet med den noe lignende G7 SE Wired. Teksturerte grep, en strålende rød fade for Shadow Ember, mange ekstra knapper (alle unntatt Xbox-logoknappen kan forresten mappes gjennom GameSir Nexus-appen), og til og med en beskytter for USB-C-porten på toppen. Utenom selve kontrolleren får du et par utskiftbare D-pad-alternativer i esken, i tillegg til et ladestativ, USB-dongle for trådløs tilkobling og kabel for kablet spilling. Dette er ekstrautstyr som kanskje ikke får kontrolleren til å fungere bedre i hendene dine, men som i det minste får deg til å føle at du bruker pengene dine klokt på GameSirs premiumprodukt.

De er spesielt nyttige når du fortsatt har en billigere, plastikkaktig følelse av mye av kontrolleren. Håndtakene er solide, og selv om den utskiftbare frontplaten er en fin detalj, skriker ikke plasten premium, i hvert fall ikke for meg. Det samme gjelder for vekten. Det er det beste jeg har følt ennå på en GameSir-kontroller, men den lener seg også fortsatt litt på den lettere siden. Hvis jeg kan klage på bare én ting til før jeg går tilbake til det gode, vil jeg også ta opp størrelsen på kontrolleren. Den er en god del mindre enn det jeg pleier å bruke, og selv om jeg ikke har de største hendene i verden, lurer jeg på hvordan andre brukere vil takle den relativt lille størrelsen i forhold til antall knapper.

Ok, nå er det slutt på sutringen, for jeg synes dette er en av, om ikke den beste kontrolleren du kan få i denne prisklassen. Følelsen av kontrolleren som helhet imponerer meg kanskje ikke så mye som den burde, men spakene gir utrolig respons, og du kan se at de får mest mulig ut av GameSirs hemmelige langtidsholdbare saus. Kontrollen er jevn, enten jeg løper rundt i Los Santos' gater eller desperat prøver å mase meg ut av en motstanders kombo i 2XKO. Jeg må innrømme at jeg ikke har brukt den trådløse funksjonaliteten så mye, da jeg foretrekker å spille med en kablet kontroller, men den trådløse tilkoblingen var flytende og responsiv når jeg prøvde den. Avtrekkerne, støtfangerne, bakpadlene og ansiktsknappene gir alle det fantastiske klikket, og det føles som om de er bygget for å vare.

Hvis du er ute etter en kontroller som gir deg ultra-responsiv ytelse og langvarig kvalitet, er det ingen grunn til at du ikke skal se på GameSir G7 Pro. Bortsett fra små ankepunkter med design og følelse, tilbyr denne kontrolleren det mange andre konkurrenter ikke helt har fått til, til tross for at de ber om en betydelig prisøkning. Visst, du kan bruke mye hvis du vil ha Wuchang: Fallen Feathers eller Zenless Zone Zero-spesialutgavene, men hvis du er en sucker for svart og rødt som meg, kan du få den vanlige versjonen av G7 Pro og ikke tenke på en erstatning på lang tid.