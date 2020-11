Gaming-surround på en helt ny måte

JBL har vært markedsledende innen kinoinstallasjoner og surround i 70 år, og slo for alvor deres surround-dedikasjon fast da de i 1983 ble utvalgt av Lucasfilm til å lage det første THX-sertifiserte kinolydsystemt i verden. Med den rivende utviklingen innen gaming har JBL valgt å ta et stort steg i den retningen og utviklet surround-lyd til hodetelefoner på samme skala og med de samme ressursene som når de utvikler profesjonelle kinosystemer. Da de lanserte JBL Quantum gaming headsettet kunne de også annonsere at de hadde rundet over 100 millioner solgte headset. Det er altså noen allerede ganske erfarne mennesker som nå har kastet seg inn på lydmarkedet for de som spiller dataspill. Det er en virksomhet med en ufattelig lang historie og massiv suksess innen både surround og hodetelefoner.

Nå har JBL brukt sin kunnskap, store testfasiliteter og mange ekstremt dyktige ingeniører til å bringe surround-lyd som ingen andre med JBL Quantum gaming headsets som vil gi deg presisjonen, romfølelsen og meget spesifikk plassering av enhver lyd som trengs for å sikre at du, og ikke din motstander - overlever duellen.

Du ser på Annonser

Kjernen i det hele er JBLs grundige arbeid med surround-lyd, som har veldig lite med produktutvikling å gjøre, og nærmer seg i mye større grad grunnleggende forskning. Enkelt sagt har man valgt å jobbe ut i fra et mantra om at det ikke skal være forskjell på måten spillere opplever lyd på gjennom deres JBL Quantum gaming headset, og den lydopplevelsen som JBLs state-of-the-art Dolby Atmos-testfasilitet leverer - og her er det snakk om et av verdens mest avanserte, komplekse og dyre kinosystemer. Det har tatt meget lang tid, og de har vært igjennom talløse iterasjoner før de nådde frem til å få utviklet en plattform som gjør at spillerne ikke kan høre forskjell på om lyden kommer fra fysiske høyttalere i rommet, eller om den kommer fra hodetelefonene.

Det krever ganske avansert software, som er utviklet med erfaring fra Synthesis' surroundprosessorer, som koster det samme som en mellomstor familiebil, men man har uten tvil oppnådd en grad av romfølelse og plasseringspresisjon, som andre kun kan drømme om.

Uansett hvilke av JBL Quantum-produktene du velger, vil du kunne dra fordel av lette hodebøyler, myke øreputer med memoryfoam og en mikrofon av usedvanlig høy kvalitet. De billigere modellene har fortsatt JBL Quantums signaturlyd, og alle modeller kan brukes med helt alminnelig 3.5mm jackstick, og passer derfor til alle plattformer.

Går man en klasse opp får man JBLs nyutviklede surroundlyd, en virkelig god boom-mikrofon, DTS Headphone X 2.0, som gjør seg godt i mer historiedrevne spill, og alt etter hvilken modelle du velger kan du også få din JBL Quantum signaturlyd med aktiv støyreduksjon eller til og med en trådløs versjon. Utover det er også RGB en mulighet for de som gjerne vil sette sitt eget preg på sine gaming-produkter.

I spillenes verden kan ikke viktigheten av presis lyd understrekes nok. Det å vite nøyaktig hvor motstanderen befinner seg er forskjellen mellom å vinne eller å tape, uansett om man spiller Counter-Strike: Global Offensive eller Call of Duty: Warzone. Her snakker vi ikke kun om alminnelig retningsbestemmelse, for med JBL Quantum får du også verktøyet til å avstands- og høydebedømme basert på de lydene du bruker, og langt bedre også enn med alminnelig surround. Det gjelder spesielt hvis du har gått hele veien og valgt et produkt med JBL QuantumSPHERE 360, som grunnet sin kalibrering til den enkelte brukeren, gir deg mulighet for å tilpasse lyden til nettopp din hørsel på et hittil usett nivå. Det betyr at din evne til å lokalisere fienden, uansett om det er en snikskytter som gjemmer seg 200 meter borte i et tårn, eller en som befinner seg på den andre siden av døra foran deg, forsterkes.

Velger man å gå for toppmodellen JBL Quantum One får man muligheten til å prøve noe helt unikt med JBL QuantumSphere 360 head-tracking. Her kalibreres hodetelefonen slik at lyden ikke lengre følger dine bevegelser på skjermen, men derimot dine fysiske bevegelser med hodet, hvilket gir deg en helt unik mulighet for å fokusere på hvor lyden kommer fra. Plutselig kan lydopplevelsen hjelpe deg med å finne ut av nøyaktig hvor faren lurer, og hvor du kan finne ly fra kampens hete.