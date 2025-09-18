Gearbox om Borderlands 4 ytelse: "Vi hører dere, og vi har allerede begynt å iverksette tiltak"

HQ

Mens Borderlands 4 tilsynelatende allerede har vært litt av en hit for Gearbox, og har solgt millioner av eksemplarer, har spillet blitt møtt med en stor andel kritikk på grunn av den dårlige ytelsen. PC-spillere er slett ikke fornøyde med hvor krevende og uoptimalisert spillet er, og konsollspillere er like frustrerte over mangelen på visse funksjoner og ytelsen på PS5 og Xbox Series X/S også.

Situasjonen har bare blitt forverret i det siste av ulike kommentarer fra Gearbox -sjefen Randy Pitchford, som fortsetter å utløse kritikk med uttalelser som mange oppfatter som tonedøve. Men uavhengig av dette har Gearbox nå kommet med en uttalelse der de forteller om hvordan de har til hensikt å forbedre Borderlands 4.

I den fullstendige uttalelsen forklarer Gearbox: "Vi leser hver eneste tilbakemelding dere deler." Utvikleren fortsetter deretter med å merke seg at den "hører" PC-fellesskapet og allerede planlegger å rulle ut oppdateringer på plattformen i løpet av neste uke for å "forbedre stabilitet og ytelse", og legger også til at "dette er vår høyeste prioritet."

Når det gjelder konsollsiden av situasjonen, er en glidebryter for synsfelt nært forestående og under testing for øyeblikket. På samme måte undersøker Gearbox problemene med hensyn til ytelse på PS5- og Xbox Series -systemer.

Gearbox konkluderer: "Vi har vært begeistret over å se så mange av dere nyte tiden deres i Kairos, og som takk har vi også nettopp sluppet ekstra belønninger i spillet med Break Free Pack, som er live nå!

Vi setter pris på tilbakemeldingene deres og er forpliktet til å levere en utrolig Borderlands 4 opplevelse for alle spillere."

Har du spilt Borderlands 4 ennå? Hvis ikke, ikke gå glipp av vår anmeldelse av spillet.