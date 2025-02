Gears of War: E-Day har tilsynelatende vært under utvikling i over fem år

HQ

Det var litt av en overraskelse da Gears of War: E-Day ble annonsert under Xbox Games Showcase i fjor sommer. I stedet for å bygge videre på historien i Gears 5, spoler The Coalition båndet tilbake og tar oss med tilbake til E-Day, da alt kaoset på planeten Sera startet.

Vi vet ikke når spillet faktisk vil bli utgitt, men det har gått rykter om at det kan bli så tidlig som i år, noe mange mente var altfor tidlig med tanke på kunngjøringen i 2024. X-brukeren Freed091509 har imidlertid lagt merke til noe interessant som gjør at en premiere i 2025 plutselig virker mer sannsynlig.

Han bemerker via LinkedIn at spillet faktisk har vært under utvikling i fem år og to måneder - noe som betyr at utviklingen startet kort tid etter at Gears 5 hadde premiere i 2019.

Dette er selvfølgelig ingen garanti for noe som helst, men hvis utviklingen har gått knirkefritt, virker en premiere senere i år ikke umulig i det hele tatt.