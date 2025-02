George Russell snakker om forholdet til Verstappen: "Vi kommer ikke til å bli bestevenner igjen"

HQ

George Russell og Max Verstappens forhold brøt fullstendig sammen i desember i fjor, under Qatar Grand Prix, da Verstappen fikk en straff for å ha kjørt "unødvendig sakte" i kvalifiseringen, noe som gjorde Russell, som senere klaget til stewardene. Den nederlandske mesteren sa at han hadde mistet "all respekt" for den britiske føreren.

Det ser ut til at de ikke kommer til å løse forskjellene sine snart. I forhåndsvisningen før F1 75 Live-arrangementet i London snakket Russell med BBC Sport og sa at "for å være ærlig, har jeg ingen intensjoner", da han ble spurt om han ville snakke med Verstappen igjen, og sa at "vi kommer ikke til å gå tilbake til å være bestevenner, det er helt sikkert".

Motorsport la til at Russell på tidspunktet for hendelsen sa at "folk har blitt skremt av Max i årevis, og du kan ikke sette spørsmålstegn ved hans kjøreegenskaper, men han takler ikke motgang". I dag sa han at han ønsker å legge det bak seg, men "jeg kommer ikke til å endre min tilnærming i kampen mot ham eller andre førere".

Alle de 20 førerne fra de 10 lagene (Verstappen er fra Red Bull, Russell kjører for Mercedes) vil være til stede på arrangementet i kveld, selv om Verstappen ikke er spesielt glad i denne typen arrangementer.