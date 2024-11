Max Verstappen "håper å være syk" for det nye F1 75 Live-arrangementet i London

HQ

Formel 1 er vertskap for et veldig spesielt arrangement i februar neste år for å feire 75-årsjubileet for konkurransen. For første gang noensinne vil alle førere, prinsipper og de nye bilene bli vist frem under ett og samme tak, i et live-arrangement som åpnes for publikum i London.

Max Verstappen, som nesten garantert blir verdensmester igjen, kanskje allerede i neste uke, vil utvilsomt være med på arrangementet. Med mindre han selvfølgelig er syk ... og det håper han at han er.

I en livestream der han spilte Call of Duty med TeamRedline, ble han spurt om arrangementet. Svaret hans var uvurderlig.

"Hva er F1 75? Hva er det du snakker om? Jeg ser ikke på F1... Jeg håper jeg er syk den uken", spøkte han.

Max Verstappen liker ikke showbiz rundt Formel 1

Verstappen er kjent for sin motvilje mot å delta i store arrangementer og opptog. I fjor var han en av de få førerne som offentlig kritiserte det store arrangementet Las Vegas Grand Prix arrangerte for sitt første løp noensinne. "For meg kan dere alle hoppe over disse tingene", sa han, ifølge SkySports.

"Det handler ikke om sangeren, det er bare å stå der oppe, du ser ut som en klovn. Jeg liker å alltid fokusere på prestasjonssiden av ting."

"Jeg liker ikke alle tingene rundt det, uansett. Jeg vet selvfølgelig at de er en del av det noen steder, men la oss si at det ikke er i min interesse", sa han i fjor.

Verstappen sluttet også å holde pressekonferanser en stund, etter å ha blitt sanksjonert av FIA ... for å ha brukt banneord.