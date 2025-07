Geralt mot alle - The Witcher entrer Unmatched-arenaen

HQ

Unmatched er et brettspill som lar deg blande alle slags eventyrfigurer, superhelter, virkelige mennesker og andre for å kjempe mot hverandre i dødelig kamp. En kamp der Robin Hood og Hamlet kjemper sammen mot Bigfoot og Dracula i Hanging Gardens of Babylon er ikke noe rart, og brettspillets suksess har ført til en flom av interessante lisenser. Takket være dette har figurer som Bruce Lee, Jurassic Park Velociraptors, Buffy og Spider-Man for lengst blitt lagt til som potensielle fightere og kan kjempe på et kart som Daredevils hjemmebane, Hell's Kitchen.

Nå har dette blitt ytterligere utvidet med noe jeg antar mange av dere vil elske, nemlig The Witcher, et merke som føles skreddersydd for Unmatched, og det er fint nok at vi får CD Projekt Reds versjoner her. Totalt er det to nye utvidelser kalt Realms Fall og Steel & Silver, hver med tre nye karakterer og en ny type Scheme kort kalt "Ongoing" som forblir i spill mellom rundene.

Geralt og Ancient Leshen i kamp mot T-Rex fra Jurassic Park og Alice i Eventyrland.

Hvis du ikke er kjent med Unmatched, kan det spilles av 2-4 personer, enten i lag eller alle mot alle. En runde tar normalt rundt 30 minutter en mot en, og rundt en time hvis man spiller to mot to. Siden disse settene inneholder tre figurer, er det alle mot alle (med mindre man har flere sett og vil blande dem, noe jeg personlig synes er det morsomste, og alle Unmatched -settene er kompatible med hverandre).

Her er mine anmeldelser av begge The Witcher-settene:

Disse tre figurene er inkludert i pakken: Geralt av Rivia, Ciri og Ancient Leshen.

Uovertruffen: The Witcher - Stål og sølv

Steel & Silver er trolig den mest interessante av de to Witcher -utvidelsene og byr på en konsentrert dose nostalgi fra dette universet. Utvidelsen inkluderer Geralt of Rivia, Ciri og Ancient Leshen, der de to førstnevnte åpenbart er hovedattraksjonene.

Geralt selv kommer med flere kort enn noen annen figur. Han er designet som en slags rollespillkarakter der du får velge utstyret hans før hver kamp. Basert på motstanderen kan du optimalisere ham ved å velge det sverdet, den rustningen og den drikken du tror du trenger. I tillegg til dette finnes det noen virkelig sterke kort. Dette gjør ham til en god og dyktig, men noe forutsigbar og kjedelig karakter å spille mot og med. Ved sin side har han Dandelion, som utfyller ham godt ved å være Ranged, mens Geralt er Melee.

Ciri er kanskje den mest interessante karakteren i begge The Witcher -utvidelsene og påvirker hele spillet. Hun er ikke spesielt god i begynnelsen, og kan ikke engang bruke spesialegenskapen sin før hun har spilt en rekke kort. Men etter hvert som hun spiller kort, låses det opp nye evner som blir sterkere og sterkere. Et godt tips med henne er å spille defensivt i begynnelsen, mens motstanderen din må gå all-in for å drepe henne først. Hvis Ciri fortsatt er i nærheten når de siste egenskapene hennes begynner å låses opp, blir hun livsfarlig. Hun tar med seg enhjørningen Ihuarraquax i kamp, som ikke er spesielt bemerkelsesverdig, men som tåler mye juling og derfor er en god livvakt.

Til slutt har vi Ancient Leshen, som jeg oppfatter som på grensen til å være for sterk. Tilsynelatende har spillskaperne kommet til samme konklusjon, for Leshen kan bare bevege seg ett skritt per tur (selv om det finnes kort som kan hjelpe til med dette) og har bare 13 helsepoeng. Ellers er det en kavalkade av potensielt grotesk kraftige angrep, muligens de sterkeste i spillet. Ved sin side har Leshen også to ulver, som er det vanlige oppsettet som tåler ett treff hver. De beveger seg imidlertid tre skritt, og så vidt jeg vet, er dette det første oppsettet der hovedkarakteren og sidekarakterene har forskjellige bevegelseshastigheter.

To slagmarker følger med i pakken, hvorav den mest interessante er et mørkt og tematisk kart inspirert av Kaer Morhen, der ulike soner bare kan nås fra én retning (man kan hoppe ned fra veggene og inn på gårdsplassen, men man kan ikke gå fra gårdsplassen og opp på veggene). Et genialt kart.

Høy karakter til Steel & Silver, med andre ord en ren Witcher -fest. Det er morsomt å spille en-mot-en, men det beste er om man har minst ett sett slik at man kan blande figurene litt og kjøre forskjellige matchups, og har man muligheten til å spille to-mot-to er det helt fenomenalt. Enten du vil ha et morsomt brettspill basert på The Witcher som ikke føles som et raskt cash grab, eller du bare er nysgjerrig på Unmatched, eller du allerede spiller og vil utvide, anbefales dette på det sterkeste. Det eneste som hindrer maks karakter er at esken "bare" inneholder tre tegn i stedet for fire (noe som gjør to mot to umulig rett ut av esken).

Rating: 9/10

Disse tre karakterene inngår i paketet; Triss/Yennefer, Eredin og Philippa.

Uovertruffen: The Witcher - Realms Fall

Der Steel & Silver egentlig er en slags "best of" fra The Witcher world, er Realms Fall kanskje litt mer for kjennere. Triss og Yennefer er jo ikke akkurat ukjente karakterer, men her får damene selskap av Eredin og Philippa, som ikke er fullt så kjente for dem som ikke har lest bøkene eller spilt spillene. Heldigvis går ikke dette ut over underholdningsverdien.

Triss og Yennefer er selvfølgelig de mest interessante, og har et uvanlig oppsett der begge heltinnene kan brukes som hovedperson, og den andre blir en støtteperson. Yennefer kan forsterke angrepene sine, noe som gjør henne veldig mektig, mens Triss deler ut mer uventet skade som du ikke kan beskytte deg mot, noe som jeg antar er ment å bli sett på som at hun bruker magi. Felles for dem begge er at de forbruker motstandernes kort i et raskt tempo, og spesielt Triss er veldig interessant å spille med.

Eredin har et oppsett vi har sett før i Umatched, og har fire Red Riders som støtte. Hvis alle dør, blir han Enraged, noe som gjør ham både sterkere og raskere, og han har også forsvarskort som kan brukes til angrep. En muligens litt fantasiløs figur som likevel føles sterk og morsom å spille med. Med fire støtter blir det lettere å flankere motstanderne, blokkere veien for dem og gjøre det vanskelig å flykte.

Philippa har fått mye kjærlighet i Unmatched: The Witcher -utvidelsene og er den beste karakteren i spillet. Hun er Ranged, men har bare tolv helsepoeng og ikke spesielt gode forsvarskort. Til gjengjeld har hun evnen til å danse rundt som få andre, og på slutten av hver runde får hun trekke kort til hun har fire på hånden. Dette betyr at du svært sjelden vil møte en Philippa uten kort. Kombinert med støttekarakteren Dijkstra er hun veldig farlig i de rette hendene, selv om det nok vil ta noen kamper før du får taket på henne.

Settet inneholder to nye kart, hvorav det ene foregår på en båt. Dette er helt fenomenalt og er delt inn i to dekk med et begrenset antall inn- og utganger. Det er virkelig smart designet og fører til noen ekstraordinære intriger, ettersom plasseringen av alle karakterene blir så viktig.

Alt i alt er Realms Fall også en vellaget utvidelse, men med unntak av Philippa og båtarenaen føles den litt fattig på overraskelser. Hvis du liker The Witcher, må du selvsagt ha denne også, men hvis du bare vil ha ett The Witcher -brettspill, er det Steel & Silver du skal gå for. Det beste er imidlertid å skaffe seg begge, for da får man mange muligheter til å variere spillet og delta i kamper som langt overgår Netflix-serien.

Rating: 7/10