Gigabyte har et Black Friday-salg hvor nærmest alle kategorier er på tilbud

Du trenger kanskje et nytt, men mer budsjettvennlig grafikkort. Da bør du vurdere Gigabyte GeForce RTX 5060 WindForce MAX OC 8G som gir deg 8 GB VRAM, 3840 CUDA-kjerner og skjermkjøling kombinert med termisk ledende gel og komposittvarmerør for optimalisert kjøling, og enda viktigere, støtte for den nyeste Nvidia DLSS 4, som gir deg det aller beste innen oppskalering og refleksjonsteknologi kombinert med latensreduksjon for hele systemet.

For de som liker å bygge sin egen datamaskin er Gigabyte X870 Gaming Wifi6 et godt alternativ for den budsjettbevisste byggeren, ettersom hovedkortet støtter tre generasjoner AMD-prosessorer, er verktøyløst for kjøleribber og NVMe-disker, og har en enkel firmware-flash og CMOS-tilbakestilling med én knapp. I tillegg får du sekslags PCB, 4x DDR5-spor og tre M.2-spor, hvorav ett er PCIe 5.0.

Trenger du en ny skjerm kan Aorus FO27Q3 OLED være noe for deg - en 1440p OLED med 360Hz oppdateringsfrekvens, 99 % DCI P3-fargespekter, KVM-svitsjintegrasjon og AI-basert skjermvedlikehold kombinert med 0,03 ms responstid.

Hva med en stilig 360 mm AIO som er billig, men likevel av høy kvalitet? Da er Gigabyte Gaming 360 ICE ARGB Cooler noe for deg. Denne hvite 360 ​​mm AIO-en i aluminium med ARGB-vifteblader vil kjøle ned komponentene dine med en luftstrøm på 61,6 m2H/t og samtidig se flott ut uten å tømme lommeboken. De tre 120 mm viftene bruker en skyvemekanisme for å låse seg på plass, og er naturligvis kompatibel med både Intel- og AMD-standarder.

Eller kanskje du trenger en ny bærbar PC, enten det er den kraftig rabatterte Aorus Master 16 - med et 16 GB VRAM RTX 5080 grafikkort, OLED-skjerm, Core Ultra 9-prosessor, 32 GB minne og ikke mindre enn 2 TB ultrarask NVMe-lagring, eller den mer budsjettvennlige Gigabyte Aero X16 med AMDs Ryzen AI7-prosessor, 32 GB minne og det svært effektive RTX 5060 grafikkortet, 16" IPS-skjerm som opererer på 165 Hz.

