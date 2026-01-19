Gigabyte Nvidia GeForce RTX 50-serien sin guide for ARC Raiders og Battlefield 6

Etter lang tid med høye priser og mangel på lagerbeholdning har priser og tilgjengelighet endelig nådd det mest forbrukervennlige nivået på mange år, og nå som julen er rett rundt hjørnet har mange forhandlere også salg, noe som gjør dette til det perfekte tidspunktet å kjøpe et nytt kort og oppgradere PC-en din.

Bildefrekvens vs. latens vs. visuell gjengivelse er alltid et problem. Vi har tatt en titt på to nye utgivelser, og hvordan man håndterer innstillingene deres med Nvidia GeForce RTX 50-serien grafikkort fra Gigabyte, nærmere bestemt RTX 5060TI Eagle OC 8G, RTX 5070 The Gaming OC 12G og RTX 5080 Gaming OC 16G.

Den gode nyheten er at disse kortene, i tillegg til at navnene indikerer overklokking fra fabrikken, alle gjør det overraskende bra i både ARC Raiders og Battlefield 6, ettersom spillene er veldig godt optimaliserte. Hensynet er imidlertid at det er en enorm forskjell ikke bare i FPS, men spesielt latens avhengig av kortet.

De riktige innstillingene er enormt viktige, ettersom selv på RTX 5080 Gaming OC 16G er de riktige innstillingene forskjellen mellom under 80 og over 450 FPS, og latens under 10 ms, og 50 ms+, eller liv og død for å være litt mer dramatisk.

Det vi prøvde å sikte mot i begge spillene var høyt detaljnivå, høy oppløsning, samtidig som vi holdt latensen under 10 ms, og FPS på 150 eller over for å sikre at vi har en buffer for høybelastningsscenarier, med målet om å nå 200 FPS. Dette gjøres enkelt via Frame Generation, men det er også belastende for latensen, spesielt når man bruker mye av den, til tross for at den nye Transformer-modellen er mye bedre. I begge spillene valgte vi høyest mulig draw distance, ettersom visuell gjengivelse spiller liten rolle når man ikke kan se fienden nærme seg. DLSS hjelper mye, både med oppskalering og bruk av Nvidia Reflex for å senke den interne systemlatensen.

I Battlefield 6 starter vi med Gigabyte RTX 5080 Gaming OC 16G, med 4K-oppløsning. Grafikkgjengivelsen er satt til "Overkill" - fordi det ikke påvirker ytelsen så mye med dette kortet, og får rett og slett enkelt 200 FPS eller over. Ved å bruke DLSS i Ultra-modus og sette oppløsningsskalaen til 82 kan vi senke latensen, slå på Frame Generation til 3x og øke bildefrekvensen til over 400 FPS, samtidig som vi får mindre enn 9 ms, ofte under 8 ms latens. RTX 5080 har en overraskende evne til å undertrykke latens.

Hvis vi hopper over til Gigabyte RTX 5070 Gaming OC 12G, kan vi fortsatt enkelt få 10 ms latens. Denne gangen reduserer vi Frame Generation til 2x for å opprettholde lav latens, og fortsatt få +230 FPS. Du kan droppe Frame Generation helt og få lavere latens, men bildefrekvensen vil synke til under 170 FPS, men det gir svært lite buffer for FPS-fall.

Når vi kommer til RTX 5060TI Eagle OC 8G må vi senke oppløsningen ned til 1600p, og selv om det hjelper med latensen, beholder vi fortsatt de grafiske innstillingene til Overkill. Ved å beholde overkill, men velge 3xFrame Generation, får vi fortsatt 276 FPS og vil fortsatt være under 10 m latens på grunn av den svarte magien i moderne driverprogramvare.

I ARC Raiders sikter vi mot den høyeste grafiske innstillingen, Epic, i 4K-oppløsning, med latenshopp mellom 9-10 ms, ved bruk av Nvidia Reflex i +boost-modus. Ved å justere oppskaleringen til 69 %, og legge til 2x Frame Generation, DLSS Performance-modus og aktivere Transformer-modellen for Frame Generation, nådde vi 232 FPS. Å øke oppløsningsskaleringen ga ikke mye ekstra visuell gjengivelse, men latensen økte raskt.

Med Gigabyte RTX 5070 The Gaming OC 12G ble oppløsningsskalaen redusert noe til 67 % for å gi en imponerende latens på under 7 ms. Dette reduserte imidlertid FPS-en til 130 FPS, men å slå på Frame Generation, selv ved bare 2x, økte latensen til +10 ms. For de fleste spillere anbefaler vi imidlertid å slå på Frame Generation, ettersom den økte latensen er minimal sammenlignet med gevinsten i FPS, ettersom vi fortsatt fikk 220 FPS i gjennomsnitt på denne måten, og å være rett under eller 0,2 ms over 10 ms-merket utgjør ingen forskjell i virkeligheten, ettersom den kombinerte systemlatensen ofte er 25 ms eller mer.

Gigabyte RTX 5060TI Eagle OC 8G ble nærmest behandlet på samme måte, med senking av oppløsningen. Hver nedgradering ga imidlertid bare en økning på 20 FPS, så vi gikk i stedet til reduserte grafikkinnstillinger, men holdt draw distance på maksimalt, fordi fin grafikk ikke spiller noen rolle hvis du ikke kan se fienden komme. Å slå på DLSS hjelper som tidligere med latensen, mens 2x Frame Generation ga en massiv økning i bildefrekvensen. 1400p, latens på under 10 ms, 2x Frame Generation og en gjengivelsesskala på 72 % sikret stabile 200 FPS.

Vi håper du likte denne lille guiden til optimale innstillinger. Du kan lese mer om hvert grafikkort her.