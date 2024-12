Gigabyte sitt grafikkort sprenger bilder med Nvidia RTX Frame Generation

Det er mange gode grunner til å oppgradere til et nyere grafikkort. Spesielt hvis du har en svakhet for den hvite typen, som den deilige Gigabyte Aero 4070 Super, som vi har testet ut.

En rask titt på grafikkortstatistikken avslører at en svimlende prosentandel av spillere fortsatt spiller med Nvidia 20-seriens grafikkort eller eldre, og går dermed glipp av de mange moderne fordelene som det å oppgradere til et Nvidia RTX-40-serie grafikkort gir.

Selv om mange ting kan avskrives som svart magi oppnådd gjennom programvare er det også mange maskinvarebegrensninger i eldre kort, og det er ofte her du virkelig kan føle forskjellen når du oppgraderer.

Et av de nyeste initiativene heter Frame Generation, der kortet tar to eksisterende bilder og, basert på informasjonen der, samt mange algoritmer, er i stand til å gjette med stor nøyaktighet hvordan et tredje bilde mellom de to som allerede er laget, vil se ut, og deretter kaste det inn i spillet. Det gir utrolig høye bildehastigheter i selv svært krevende spill, og siden beregningene også inkluderer skygger, reflektert lys og alle de andre visuelle gledene vi har blitt vant til de siste årene er det egentlig umulig å se forskjell på et generert bilde og et som beregnes utelukkende via informasjon fra spillet ditt.

Gigabyte RTX 40 series