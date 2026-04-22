Gigabytes Z890 Plus-serie: Tre hovedkort til enhver setup
Vi ser nærmere på Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus, Z890 Eagle WiFi7 Plus og Z890 D Plus.
Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus, Z890 Eagle WiFi7 Plus og kommer med støtte for Intels Arrow Lake-S Refresh CPU-er og Gigabytes nye Ultra Turbo Mode. Nedenfor finner du mer informasjon om disse nye modellene. Du kan se nærmere på alle tre her.
Spesifikasjoner
AORUS Elite WIFI7 Plus
Socket: LGA 1851
VRM-faser: 16+1+2, 60A DrMOS
DDR5 slots: 4x DDR5
M.2 slots: 5x (1x PCIe 5.0)
LAN: 5GbE
WIFI: WIFI 7 (320MHz)
USB-C: USB4 40Gbps
Audio: Realtek ALC1220
Format: ATX
Eagle WIFI7 Plus
Socket: LGA 1851
VRM-faser: 16+1+2, 60A DrMOS
DDR5 slots: 4x DDR5
M.2 slots: 4x (1x PCIe 5.0)
LAN: 2.5GbE
WIFI: WIFI 7 (160MHz)
USB-C: USB4 40Gbps
Audio: Realtek ALC1220
Format: ATX
D Plus
Socket: LGA 1851
VRM-faser: 12+1+2
DDR5 slots: 4x DDR5
M.2 slots: 4x (1x PCIe 5.0)
LAN: 2.5GbE
WIFI: Ingen
USB-C: USB 3.2 Gen2 10Gbps
Audio: 8-ch HD Audio
Format: ATX
Det alle tre hovedkortene deler
Til tross for de ulike prisklassene deler Z890 Plus-trioen det samme generasjonsfundamentet. Alle tre bruker Intel Z890-brikkesettet med LGA 1851-sokkel, støtter Intel Core Ultra 200S Plus (Arrow Lake Refresh-versjonen) uten problemer og er bakoverkompatible med den originale Arrow Lake-S-serien.
Ultra Turbo Mode
Dette er Gigabytes hovedfunksjon for Plus-serien. Det er et automatisk overklokkingssystem i tre nivåer som hevdes å levere opptil 40 % mer spillytelse i forhold til standardinnstillinger med et enkelt klikk:
- LV1 Intel 200S Boost: Aktivert som standard; leverer spillforbedringer umiddelbart med presisjonsinnstilt overklokking
- LV2 Turbo Mode: Presser bildefrekvensen ytterligere med optimaliserte core curves og aggressiv RAM-akselerasjon
- LV3 Extreme Mode: Maksimale innstillinger designet for å frigjøre ekstra ytelse fullt ut
Felles teknologier
- HyperTune AI BIOS: AI-optimalisert oppstart, som øker DDR5-overskuddet og forbedrer signalintegriteten automatisk. Fungerer sammen med XMP 3.0 Booster til hukommelsestuning med ett trykk.
- PCIe 5.0 M.2 + EZ-Latch: Hvert kort inkluderer minst en PCIe 5.0 x4 M.2-slot, samt Gigabytes skrueløse EZ-Latch-system til verktøysfrie SSD-skift og hurtig frigjøring av grafikkort.
- AI-ViaFusion PCB-design: AI-optimalisert routing reduserer signalrefleksion med opp til 28,2%.
- UD Base Plate: Gir full strukturell forsterkning for å forhindre at kretskortet bøyer seg under installasjonen.
- UC BIOS 2.0 & Software: Leveres med oppdateret grensesnitt, AI Perfdrive-profiler, RGB Fusion 2.0 og dyp HWiNFO-integrasjon.
Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus - Flaggskipet
Elite WiFi7 Plus er rettet mot entusiaster som ønsker ytelse på nesten flaggskipnivå uten å gå helt opp til en AORUS Master. Dens 16+1+2-fase VRM med 60A DrMOS har kraften til å håndtere tunge arbeidsbelastninger på en Core Ultra 9 285K Plus eller Core Ultra 7 270K Plus uten kompromisser. Nettverket skiller seg ut fra Eagle-modellen med en 5GbE-kablet port og en Intel BE200NGW WIFI 7-modul med full 320 MHz båndbredde. Den har fem M.2-spor, fysiske knapper for strøm, tilbakestilling og Q-Flash+ på bakpanelet, samt avansert Thermal Armor.
Sentrale fordeler over Eagle- og D Plus-variantene
- 5GbE-kablet LAN - dobbelt så høy båndbredde som 2,5GbE
- Intel BE200NGW WIFI 7 med full 320 MHz båndbredde (mot 160 MHz på Eagle)
- Fem M.2-slots mot fire på de mindre kortene
- 16-faset VRM gir større termisk margin til ekstrem overklokking
Z890 Eagle WIFI7 Plus - Midtsjiktet
Prisgunstig mellomklasse med nok kraft for de fleste Intel-CPUer. Dens 14+1+2-fase VRM håndterer komfortabelt hverdagslig overklokking på K-seriekomponenter. Hovedforskjellene fra Elite er 2,5 GbE LAN, WIFI 7 begrenset til 160 MHz og ett M.2-spor mindre. Lydkvaliteten og EZ-Latch forblir den samme som på toppmodellen.
Sentrale fordeler over D Plus
- WIFI 7 inkludert - ingen separate adaptere er nødvendige
- USB4 Type-C med 40Gbps til høyhastighets-tilbehør og skjermer
- Realtek ALC1220 codec i stedet for generisk 8-kanals HD-lyd på D Plus
- 14-faset VRM mod 12-faset - mer overskudd til vedvarende overklokking
Z890 D Plus - Den budsjettvennlige løsningen
Dette "inngangspunktet" er for de som ønsker Z890-plattformen og Ultra Turbo Mode uten å betale ekstra for trådløst nettverk eller førsteklasses lyd. Den beholder fire DDR5-spor og fire M.2-spor, inkludert PCIe 5.0. Kompromissene er en 12+1+2-fase VRM, ingen integrert WIFI, USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) i stedet for USB4 og standard 8-kanals HD-lyd.
D Plus er best til følgende
- Budsjettbevisste systembyggere som kobles via ethernet
- Kontor- eller medie-PC-systemer, hvor ekstrem overklokking ikke er en prioritet
- Systembyggere som allerede eier et WIFI-adapter eller planlegger å skaffe en via PCIe
Hvem skal kjøpe hva?
AORUS Elite WIFI7 Plus
Er best til entusiaster, seriøse overklokkere og alle som har bruk for 5GbE, fullhastighets Wi-Fi 7 eller maksimalt VRM-overskudd til vedvarende arbeidsbelastninger på alle kjerner.
Eagle WIFI7 Plus
Det ideelle valget for de fleste spillsystemer. Solid VRM, Wi-Fi 7, USB4 og ALC1220-lyd. Alle de viktigste funksjonene til en lavere pris enn Elite-modellen.
Z890 D Plus
Budsjettbevisste systembyggere som ønsker Z890-funksjoner og Ultra Turbo Mode uten å betale ekstra for trådløs tilkobling. Fungerer best med en kablet tilkobling.
Alle tre kortene støtter Gigabytes UC BIOS 2.0, EZ-Latch Plus skrueløs PCIe og M.2-design, RGB Fusion 2.0 og HWiNFO-integrasjon. Intel har bekreftet at LGA 1851 er den siste sokkelen for denne CPU-generasjonen - Nova Lake (den neste arkitekturen) vil kreve den nye LGA 1954-sokkelen. Systembyggere som velger Z890 i dag, befinner seg på en moden plattform der støtte for hele CPU-familien allerede er tilgjengelig.