Gigabytes Z890 Plus-serie: Tre hovedkort til enhver setup

Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus, Z890 Eagle WiFi7 Plus og kommer med støtte for Intels Arrow Lake-S Refresh CPU-er og Gigabytes nye Ultra Turbo Mode. Nedenfor finner du mer informasjon om disse nye modellene. Du kan se nærmere på alle tre her.

AORUS Elite WIFI7 Plus

AORUS Elite WIFI7 Plus

LGA 185116+1+2, 60A DrMOS4x DDR55x (1x PCIe 5.0)5GbEWIFI 7 (320MHz)USB4 40GbpsRealtek ALC1220ATX

Eagle WIFI7 Plus

Eagle WIFI7 Plus

LGA 185116+1+2, 60A DrMOS4x DDR54x (1x PCIe 5.0)2.5GbEWIFI 7 (160MHz)USB4 40GbpsRealtek ALC1220ATX

D Plus

D Plus

LGA 185112+1+24x DDR54x (1x PCIe 5.0)2.5GbEIngenUSB 3.2 Gen2 10Gbps8-ch HD AudioATX

Det alle tre hovedkortene deler

Til tross for de ulike prisklassene deler Z890 Plus-trioen det samme generasjonsfundamentet. Alle tre bruker Intel Z890-brikkesettet med LGA 1851-sokkel, støtter Intel Core Ultra 200S Plus (Arrow Lake Refresh-versjonen) uten problemer og er bakoverkompatible med den originale Arrow Lake-S-serien.

Ultra Turbo Mode

Dette er Gigabytes hovedfunksjon for Plus-serien. Det er et automatisk overklokkingssystem i tre nivåer som hevdes å levere opptil 40 % mer spillytelse i forhold til standardinnstillinger med et enkelt klikk:



LV1 Intel 200S Boost: Aktivert som standard; leverer spillforbedringer umiddelbart med presisjonsinnstilt overklokking



LV2 Turbo Mode: Presser bildefrekvensen ytterligere med optimaliserte core curves og aggressiv RAM-akselerasjon



LV3 Extreme Mode: Maksimale innstillinger designet for å frigjøre ekstra ytelse fullt ut



Felles teknologier



HyperTune AI BIOS: AI-optimalisert oppstart, som øker DDR5-overskuddet og forbedrer signalintegriteten automatisk. Fungerer sammen med XMP 3.0 Booster til hukommelsestuning med ett trykk.

AI-optimalisert oppstart, som øker DDR5-overskuddet og forbedrer signalintegriteten automatisk. Fungerer sammen med XMP 3.0 Booster til hukommelsestuning med ett trykk.

PCIe 5.0 M.2 + EZ-Latch: Hvert kort inkluderer minst en PCIe 5.0 x4 M.2-slot, samt Gigabytes skrueløse EZ-Latch-system til verktøysfrie SSD-skift og hurtig frigjøring av grafikkort.

Hvert kort inkluderer minst en PCIe 5.0 x4 M.2-slot, samt Gigabytes skrueløse EZ-Latch-system til verktøysfrie SSD-skift og hurtig frigjøring av grafikkort.

AI-ViaFusion PCB-design: AI-optimalisert routing reduserer signalrefleksion med opp til 28,2%.

AI-optimalisert routing reduserer signalrefleksion med opp til 28,2%.

UD Base Plate: Gir full strukturell forsterkning for å forhindre at kretskortet bøyer seg under installasjonen.

Gir full strukturell forsterkning for å forhindre at kretskortet bøyer seg under installasjonen.

UC BIOS 2.0 & Software: Leveres med oppdateret grensesnitt, AI Perfdrive-profiler, RGB Fusion 2.0 og dyp HWiNFO-integrasjon.



Z890 AORUS Elite WiFi7 Plus - Flaggskipet

Elite WiFi7 Plus er rettet mot entusiaster som ønsker ytelse på nesten flaggskipnivå uten å gå helt opp til en AORUS Master. Dens 16+1+2-fase VRM med 60A DrMOS har kraften til å håndtere tunge arbeidsbelastninger på en Core Ultra 9 285K Plus eller Core Ultra 7 270K Plus uten kompromisser. Nettverket skiller seg ut fra Eagle-modellen med en 5GbE-kablet port og en Intel BE200NGW WIFI 7-modul med full 320 MHz båndbredde. Den har fem M.2-spor, fysiske knapper for strøm, tilbakestilling og Q-Flash+ på bakpanelet, samt avansert Thermal Armor.

Sentrale fordeler over Eagle- og D Plus-variantene



5GbE-kablet LAN - dobbelt så høy båndbredde som 2,5GbE



Intel BE200NGW WIFI 7 med full 320 MHz båndbredde (mot 160 MHz på Eagle)



Fem M.2-slots mot fire på de mindre kortene



16-faset VRM gir større termisk margin til ekstrem overklokking



AORUS Elite WIFI7 Plus

Z890 Eagle WIFI7 Plus - Midtsjiktet

Prisgunstig mellomklasse med nok kraft for de fleste Intel-CPUer. Dens 14+1+2-fase VRM håndterer komfortabelt hverdagslig overklokking på K-seriekomponenter. Hovedforskjellene fra Elite er 2,5 GbE LAN, WIFI 7 begrenset til 160 MHz og ett M.2-spor mindre. Lydkvaliteten og EZ-Latch forblir den samme som på toppmodellen.

Sentrale fordeler over D Plus



WIFI 7 inkludert - ingen separate adaptere er nødvendige



USB4 Type-C med 40Gbps til høyhastighets-tilbehør og skjermer



Realtek ALC1220 codec i stedet for generisk 8-kanals HD-lyd på D Plus



14-faset VRM mod 12-faset - mer overskudd til vedvarende overklokking



Eagle WIFI7 Plus

Z890 D Plus - Den budsjettvennlige løsningen

Dette "inngangspunktet" er for de som ønsker Z890-plattformen og Ultra Turbo Mode uten å betale ekstra for trådløst nettverk eller førsteklasses lyd. Den beholder fire DDR5-spor og fire M.2-spor, inkludert PCIe 5.0. Kompromissene er en 12+1+2-fase VRM, ingen integrert WIFI, USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) i stedet for USB4 og standard 8-kanals HD-lyd.

D Plus er best til følgende



Budsjettbevisste systembyggere som kobles via ethernet



Kontor- eller medie-PC-systemer, hvor ekstrem overklokking ikke er en prioritet



Systembyggere som allerede eier et WIFI-adapter eller planlegger å skaffe en via PCIe



D Plus

Hvem skal kjøpe hva?

AORUS Elite WIFI7 Plus

Er best til entusiaster, seriøse overklokkere og alle som har bruk for 5GbE, fullhastighets Wi-Fi 7 eller maksimalt VRM-overskudd til vedvarende arbeidsbelastninger på alle kjerner.

Eagle WIFI7 Plus

Det ideelle valget for de fleste spillsystemer. Solid VRM, Wi-Fi 7, USB4 og ALC1220-lyd. Alle de viktigste funksjonene til en lavere pris enn Elite-modellen.

Z890 D Plus

Budsjettbevisste systembyggere som ønsker Z890-funksjoner og Ultra Turbo Mode uten å betale ekstra for trådløs tilkobling. Fungerer best med en kablet tilkobling.

Alle tre kortene støtter Gigabytes UC BIOS 2.0, EZ-Latch Plus skrueløs PCIe og M.2-design, RGB Fusion 2.0 og HWiNFO-integrasjon. Intel har bekreftet at LGA 1851 er den siste sokkelen for denne CPU-generasjonen - Nova Lake (den neste arkitekturen) vil kreve den nye LGA 1954-sokkelen. Systembyggere som velger Z890 i dag, befinner seg på en moden plattform der støtte for hele CPU-familien allerede er tilgjengelig.