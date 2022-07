Gjør deg klar for årets sommerkonkurranser her på Gamereactor!

HQ

For et par år siden, i forbindelse med den kjipe Covid-19-nedstengningen og en sommer uten store lanseringer, satte vi i gang et nytt initiativ her på Gamereactor. Ideen var ganske enkel: Vi har den store julekalenderen hvert eneste år, men hva om vi gjør litt av det samme i løpet av sommeren?

Så, i løpet av hele juli skal vi kjøre en rekke konkurranser her på Gamereactor. En slags julikalender...? Hver mandag, onsdag og fredag i juli byr vi på en ny konkurranse med en ny premie du kan vinne. Klikk deg inn, se premien og svar på spørsmålet for muligheten til å vinne den.

Premiene består blant annet av diverse spillkoder, fysiske spill, en gamingrouter, kontrollere og andre kule ting som vi tror vil friste.

Vi setter i gang førstkommende fredag og gleder oss til å lese svarene deres. God sommer!

