Glem Microsoft Gaming, alt handler om Xbox nå

Ting har virkelig gått i full fart for Xbox-teamet siden Asha Sharma tok roret for to måneder siden. Så sent som torsdag kveld fikk vi vite at eksklusive spillutgivelser skal gjenopptas, og det ble også bekreftet at Xbox vil få større fremtredende plass i Microsoft.

Et konkret resultat av dette er at merkevaren Microsoft Gaming nå skrotes, og det vil igjen bli en dedikert Xbox-divisjon. I et lengre innlegg på Xbox Wire skriver Xbox-sjef Asha Sharma og Chief Content Officer Matt Booty selvkritisk at "vi har en jobb å gjøre" og fortsetter med å si at "spillerne er frustrerte" før de senere skisserer konkrete tiltak :

"For å oppnå masterplanen vår må måten vi jobber på, endres. Det beste arbeidet vårt skjer når hele stakken beveger seg sammen. "Microsoft Gaming" beskriver strukturen vår, men det beskriver ikke ambisjonen vår. Derfor går vi tilbake til utgangspunktet og endrer teamets navn.

Vi er Xbox."

Et annet aspekt som flere Xbox-ledere har understreket i over et år, er at det kommende Project Helix vil "lede i ytelse og spille konsoll- og PC-spillene dine." De tar også sikte på å "lede innen komfortabelt, personlig tilbehør med høy ytelse", og samlet sett tyder dette på at det kan bli en dyr generasjon.

Selv om det helt sikkert vil være tilfelle, gitt at komponentmangel gjør alt annet umulig, skriver Sharma og Booty likevel at "Xbox vil bli bygget for å være rimelig." Selv om det er umulig å si hva dette betyr i reelle termer, ser det ut til å gi i det minste litt troverdighet til ryktet om at Project Helix vil prestere som en $ 3,000 PC, men koster mellom $ 1200 og $ 1500.

Siden Microsoft har full kontroll over denne PC-konsollen, vil de kunne sikre inntekter for den etter lansering gjennom abonnementer, tilbehør og lignende tilbud. De trenger heller ikke å ha samme fortjenestemargin på maskinvaren som en ren maskinvareprodusent ville hatt. Videre er det lite sannsynlig at den vil bli bygget som en modulær PC, men vil i stedet ha en tilpasset APU, fast RAM-layout, integrert strømstyring og et billig, kompakt kjølesystem. Hvor lavt Microsoft kan presse prisen gjenstår å se, men det er i det minste oppmuntrende at dette er en faktor de vurderer.

Det lange innlegget inkluderer også andre tiltak og mål, for eksempel "stabilisere Gen9 som en sunn base av høy kvalitet" og levere et "sterkt økosystem som utvider valg og rekkevidde." Kort sagt er dette ganske ambisiøse planer som tyder på at de sikter mot en kraftig, populær og allsidig Xbox-generasjon.

De avslutter med å erkjenne at det har vært en vanskelig tid for Xbox-fans, og sier at de har vært tvunget til å ta en god del selvkritikk :

"Vi må være ærlige om hvor vi er. Vi er en utfordrer, og å møte dette øyeblikket vil kreve tempo, energi og et nivå av selvkritikk som bør føles ubehagelig."

Forhåpentligvis får vi se mer fra Project Helix på Xbox Games Showcase den 7. juni, eller i tide til Xbox 25-årsjubileum i november.