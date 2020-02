Glemte perler: VA11 HALL-A: Cyberpunk Bartender Action

Du ser på Annonser

I artikkelserien «Glemte perler» tar Gamereactor for seg spill som er bra, men som av en eller annen grunn ikke har blitt anmeldt av Gamereactor da det kom ut. Sist gang tok Mats for seg det brettspillinspirerte strategispillet Antihero. Denne gangen har Ingar tatt til Glitch City anno 207X for å mikse drinker i baren VA11 HALL-A.

Selv om jeg alltid har vært så godt som avholds har jeg alltid hatt en fascinasjon for bartenderyrket, i hvert fall slik det fremstilles i romantisert form i filmer og serier. Å drive et stilfullt tilfluktssted i en travel verdensmetropol hvor mennesker for en stakkars stund kan glemme sine sorger og bekymringer, kanskje til og med lette på et par byrder ovenfor en dyktig bartender som fungerer som en kombinasjon av terapeut, DJ og kurator av gode drikkevarer har en viss appell hos meg. Nå har jeg riktignok aldri prøvd meg på noe mer enn å være barista i en studentkaffebar, men jeg ser for meg at det å drive en stilfull, elegant bar er noe jeg kunne hatt det moro med (så lenge ting hadde gått noenlunde rolig for seg).

Kanskje er det noe av denne fascinasjonen som gjør at jeg umiddelbart falt for premisset i indiespillet VA11 HALL-A fra 2016. Spillet omtaler seg selv som et «cyberpunk bartender action»-spill, og det er nettopp det det er. Det vil si, hvis du forventer action på nivå med spill som Devil May Cry 5 eller Apex Legends vil du nok bli lettere skuffet, for VA11 HALL-A er først og fremst en bartendersimulator i visual novel-kategorien. Her handler ikke actionnivået først og fremst om høyt tempo og hvor mange kuler du kan fyre løs i sekundet, men hvor godt du klarer å holde styr på stamgjestenes bestillinger og preferanser. Og ikke minst: hvorvidt du klarer å mikse en drink eller ikke.

I VA11 HALL-A spiller du som bartenderen Jill i Glitch City anno 207X.

VA11 HALL-A er det første og foreløpig eneste spillet til indieduoen Fernando Damas og Christopher Ortiz, som utgjør kjernen i Sukeban Games fra Venezuela (som er første gang jeg har hørt om et spillstudio fra Venezuela). Med inspirasjon fra cyberpunk, diverse japansk populærkultur fra 70-tallet og utover samt en hel del andre obskuriteter fra litt mer lyssky kroker av internett har Sukeban kokt sammen en historie satt til Glitch City i år 207X (siden det er et cyberpunkspill, liker jeg å tro vi befinner oss i år 2077). Korrupsjon og dårlig levestandard er normalen i denne byen, men selv her finnes det noen fristeder. En av dem er baren VA11 HALL-A, også kjent som Valhalla, hvor bartenderen Jill, altmuligmannen Gil og sjefen Dana står klare for å servere mennesker fra alle samfunnslag og lytte til deres historier.

I ekte cyberpunkstil er det ikke en lys og lovende fremtid vi møter i spillet. Teknologien har naturligvis utviklet seg i rasende tempo, men problemene ser ikke ut til å ha blitt mindre av den grunn. Dermed er det fortsatt et behov for mennesker å diskutere livets problemer. Utviklerne i Sukeban legger ikke lokk på seg når det kommer til verken språkbruk eller kontroversielle temaer, men resultatet er også et spill med mange interessante rollefigurer og samtaleemner. Gjennom spillets gang vil du oppleve samtaler med mennesker, roboter (eller Lilim som de kalles i spillet), snakkende hunder og alt derimellom om alt fra forventninger, prestasjonskrav, prostitusjon, sex, eksistensialisme, familie, forhold, klasseskille, teknologi og mye mer. Mesteparten av spillet går med til nettopp disse samtalene, og spillet oppfordrer deg derfor innledningsvis til å lene deg tilbake med noe god drikke og snacks når du setter deg ned med spillet.

Denne karen går under navnet Art von Delay. Ti poeng hvis du tar referansene!

Iblant vil kundene komme med bestillinger, og det er da opp til deg å mikse drinkene. For å hjelpe deg har du en oppslagsbok som viser deg drinkene sortert alfabetisk eller etter type. Hvis noen for eksempel vil ha en bitter drink med is, er det opp til deg å lete i oppslagsboka etter dette. Du har til sammen fem ingredienser som kan blandes i en mikser, og skulle du gjøre feil har du muligheten til å resette blandingen og begynne på nytt. Her er det ikke noe tidspress å ta hensyn til, men skulle du gjøre feil vil du få mindre lønn etter arbeidsdagen, noe som igjen kan medføre at du ikke har nok til å betale regningene til leie og strøm som du får med jevne mellomrom.

Selv om spillet ikke involverer stort flere spillmekanikker utover det å mikse drinker, er det fort gjort å tilbringe de rundt ti timene som trengs for å fullføre VA11 HALL-A. Det er det flere årsaker til. Rollefigurene man møter på og samtaleemnene som tas opp er rike og varierte, og selv om ikke alt er like blankpolert eller like minneverdig føles det fortsatt unikt. Flere av rollefigurene er dessuten referanser til andre populærkulturelle rollefigurer, og i løpet av spillets gang møtte jeg på referanser til Akira, Seinfeld og The Simpsons, bare for å nevne noe. Det hjelper også at spillet er pakket inn i en retroinspirert pikselstil som får frem cyberpunkstemningen til det fulle.

Det beste og mest minneverdige med VA11 HALL-A er likevel musikken. Som bartender er det Jills (og din) oppgave å lage en spilleliste for kvelden, og låtene i spillet svinger det virkelig av. Spillet kan skimte med tilbakelente og rolige låter, heftige synthriff av beste 80-tallsstil og rytmiske beats som gir deg vibber av både cyberpunk og gamle Sega-klassikere på en og samme tid. Å spille VA11 HALL-A uten lyd er utenkelig, og om spillet i seg selv virker uinteressant bør musikken likevel sjekkes ut på for eksempel Spotify.

VA11 HALL-A er en bar som trekker til seg mange slags kunder, og det er historiene deres som utgjør den viktigste delen av spillet.

VA11 HALL-A fremstår totalt sett som en litt ubalansert opplevelse. Ikke alle dialogene sitter like godt, ikke alle rollefigurene er like minneverdige, og noen ganger kan samtalene virke som de er gjort drøye kun for drøyhets skyld. Slutten kommer litt til kort, noen tråder nøstes ikke opp i like stor grad som man skulle ønske, og det er ikke stort å hente her for spillere som ikke har sansen for spill med mye tekst og lite action. Likevel er det ingen tvil om at VA11 HALL-A fremstår som en unik spillopplevelse. Om kombinasjonen av cyberpunk, bartending og fet musikk er noe som vekker din interesse, er dette en glemt perle som fortsatt er verdt å sjekke ut. Dessuten er oppfølgeren N1RV ANN-A på vei med 2020 som forventet lanseringsår, så da passer det å bruke en rolig februar måned på litt cyberpunk bartender action for å lade opp til et nytt bartendereventyr satt til Panama senere i år.